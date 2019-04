Barrierefrei: So soll der Blaubeurer Bahnhof in Zukunft aussehen

Eine umfassende Tagesordnung haben die Mitglieder des Blaubeurer Gemeinderates am Dienstag, 9. April, abzuarbeiten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Vortragssaal der Stadthalle Blaubeuren.

Ein Thema beschäftigt das Blaubeurer politische Gremium schon länger und wird nun wiederum zum Diskussionsgegenstand: der Bahnhof Blaubeuren. Dieses Mal geht es um den barrierefreien Ausbau und einen damit verbundenen jährlichen städtischen Betriebskostenzuschuss für einen Aufzug am Bahnsteig eins. Zum Mittelbahnsteig gibt es keinen barrierefreien Zugang, da die Rampe des Stegs stadtseitig durchgehend eine Neigung von acht Prozent besitzt. Zu viel, denn für eine barrierefreie Zuwegung ist lediglich eine Steigung von sechs Prozent mit Zwischenpodesten zulässig. Daher, so die Stadtverwaltung, ist an Gleis eins ein weiterer Aufzug erforderlich.

Aus Sicht der Stadt Blaubeuren liege die Anpassung der Fuß- und Radwegebrücke in der Verantwortung der Deutschen Bahn. Die Stadt Blaubeuren geht in einer Stellungnahme an das Eisenbahnbundesamt vom Juni vergangenen Jahres außerdem davon aus, dass das Land Baden-Württemberg jenen barrierefreien Ausbau fordern wird. Das Land Baden-Württemberg finanziert den Ausbau mit.

Keine Plangenehmigung erteilt

Das Eisenbahnbundesamt als Genehmigungsbehörde habe sich dieser Ansicht angeschlossen, bisher aber keine Plangenehmigung erteilt. Deswegen, so heißt es, gerate das Projekt bei der Deutschen Bahn weiter in Verzug. Im Februar dieses Jahres wurde der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) von der Deutschen Bahn zum Gespräch eingeladen – gemeinsam mit einem Vertreter des Verkehrsministeriums. Ergebnis: Es sei festgelegt worden, dass das Land die Kosten für den zweiten Aufzug übernehme. Die Kostenschätzung liege bei 670 000 Euro. Die Betriebskosten sind mit 25 000 Euro berechnet. Als Entgegenkommen wurde über einen städtischen Beitrag gesprochen. Dieser ist nun in der Sitzung mit dem Gemeinderat abzustimmen.

Die Deutsche Bahn Station & Service möchte im April 2020 mit dem Bau beginnen und den dann umgerüsteten Bahnhof im Sommer 2021 in Betrieb nehmen.

Weitere Themen im Blick

Weiteres Thema, das beschäftigt, ist das Blautopf-Areal. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat forderte in einem Antrag im Januar dieses Jahres, über den aktuellen Planungsstand bei der Umsetzung der Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung 2017 informiert zu werden (wir berichteten). Die Fraktion interessiere sich für angegangenen oder anvisierte Lösungen zur Verkehrssituation und ob diese auch in ein Gesamtkonzept eingebunden sind. Als Begründung für ihren Antrag geben die Sozialdemokraten mit ihrer Vorsitzenden Christel Seppelfeld an, dass aus der Bürgerschaft Vermutungen laut werden, dass die Vorhaben zögerlich umgesetzt werden. Die Vorschläge der Arbeitsgruppen liegen laut der Fraktion seit Mitte 2017 vor. Eine Vorstellung von Zwischenergebnissen könnte solche Empfindungen möglicherweise entkräften. Das, so das Blaubeurer Stadtoberhaupt, sei eine gute Möglichkeit, um einen Zwischenstand aufzuzeigen.

Der Blautopf in Blaubeuren ist ein Besuchermagnet. (Foto: Scholz)

Notwendige Beschaffungsmaßnahmen, Personalplanung, Ausbildung, Jugendfeuerwehr, Altersabteilung und eine gemeinsame Außendarstellung: Um das Entwicklungskonzept der Freiwilligen Feuerwehr Blaubeuren wird es in der Sitzung am Dienstag ebenfalls gehen.

Zudem sprechen die Mitglieder des Rates über Mehrkosten beim Kindergarten Asch sowie bei der Kindertagesstätte Dodelweg, die Jahresrechnung 2018 und damit verbunden die Nutzung von Haushaltsresten, über die Anschaffung einer drahtlosen Konferenzanlage für den Vortragssaal der Stadthalle Blaubeuren sowie über die Neuverpachtung von Jagdbögen der Jagdgenossenschaft Blaubeuren. Diskutiert wird auch über einen Bauantrag des Krankenhauses mit einer Erweiterung der Intensivstation und Bau von Nebenräumen für die chirurgische Ambulanz.

Mehr entdecken: Darum leben hier bald Frauen unter Frauen