Von Schwäbische Zeitung

Die ZF Friedrichshafen AG errichtet ein weiteres Forschungs- und Entwicklungszentrum in China. Dieses wird laut einer Pressemitteilung des Unternehmens in Guangzhou im Süden des Landes entstehen und soll 2023 in Betrieb gehen.

Eine entsprechende Vereinbarung haben Vertreter von ZF und der lokalen Behörden unterzeichnet. In das neue Entwicklungszentrum wird ZF rund 90 Millionen Euro investieren. ZF verfügt bereits über zwei Entwicklungszentren in China, die sich beide in Shanghai befinden.