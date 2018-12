Bücherei verlängert die Öffnungszeiten

Birgit Heuschkel lächelt. Dieses Lächeln ist bekannt, denn die Leiterin der Blaubeurer Bücherei ist in der Stadt präsent und setzt sich für diese immer wieder ein. In der Gemeinderatssitzung Blaubeuren lächelt sie aus einem anderen Grund: „Wir sind mit dem Jahr 2018 sehr zufrieden“, sagte sie und gab den Mitgliedern des Gremiums einen Überblick über die Tätigkeiten und auch neue Vorhaben.

Die Ausleihzahlen sind hervorragend. Birgit Heuschkel

„Die Ausleihzahlen sind hervorragend. Hinzu kommen Projekte, die teamorientiert gearbeitet werden“, erzählte sie. Im Jahr 2017 waren es 100 500 Ausleihen – 10 000 mehr als im Jahr 2016. Das Jahr 2018 sehe wieder sehr gut aus; die Bücherei knüpfe an die Ausleihzahlen vom Jahr 2016 an. Lesestart, Lesepaten, Medienpakete oder auch Veranstaltungen für Kinder: Die Bücherei arbeite eng mit Kindereinrichtungen und Schulen zusammen. Exemplarisch nannte Heuschkel den Frederick-Tag. 500 Kinder waren mit dabei. Neu aufleben lassen möchte die Bücherei das Vorleseprogramm „Lies mir mal“. Künftig soll an Samstagen während der Marktzeit vorgelesen werden. Ziel sei so auch die Innenstadtbelebung.

Neue Technik erleichtert

Im Mai 2017 hat die Stadtbücherei auf die so genannten RFID-Technik umgestellt. Seit Januar dieses Jahres kann es genutzt werden. Das heißt: Nutzer können ihre entsprechenden Medien selbstständig an einem Terminal ausleihen. Bisher erfolgt die Rückgabe noch über eine Mitarbeiterin an der Verbuchungstheke. Doch auch das soll sich ändern. Auch die Rückgabe soll am Ausleihterminal ermöglicht werden. Zukünftig werde außerdem über ein Medienrückgabe-System in Form eines Containers nachgedacht, das dann eine Rückgabe rund um die Uhr und somit außerhalb der Öffnungszeiten ermögliche. So könne auch der Kundenkontakt und die Betreuung intensiviert werden.

Neue Öffnungszeiten ausprobieren

Wichtiger neuer Punkt sind die Öffnungszeiten. Durch Personalressourcen durch den Einsatz der RFID-Technik könne eine Umverteilung in andere Tätigkeitsbereiche erfolgen. Geplant ist, dass an zwei Tagen, nämlich dienstags und freitags, durchgängige Öffnungszeiten angeboten werden. Diese erhöhen sich also von 20 auf 24 Wochenstunden. Geöffnet wäre dann dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Vorteil sieht Heuschkel in einem verbesserten Service für Schüler, denen über die Mittagszeit ein Büchereibesuch ermöglicht wird, ein erweitertes Zeitfenster für Berufstätige und die Stärkung der Innenstadt. „Wir würden das gerne versuchen“, sagte Heuschkel.

Es ist erstaunlich, was die Bücherei leistet, auch noch an Projekten. Das ist einfach hohes Engagement, das über Arbeit hinaus geht. Reiner Baur

Birgit Heuschkel hat noch ein weiteres Ziel. Sie möchte im Frühjahr kommenden Jahres eine Ausbildereignungsprüfung ablegen, um dann eine Ausbildungsstelle zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste anzubieten.

Lob vom Gemeinderat

Lob gibt es vom Blaubeurer Gemeinderat. „Sie und Ihr Team machen eine großartige Arbeit und tragen das Thema Buch in die Bevölkerung“, dankte der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos). „Immer tolle Nachrichten vor Weihnachten. Weiter so“, sagte die Sozialdemokratin Anna Lenk. Unterstützung sicherte auch Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen) dem Büchereiteam zu. Reiner Baur (CDU) merkte an: „Es ist erstaunlich, was die Bücherei leistet, auch noch an Projekten. Das ist einfach hohes Engagement, das über Arbeit hinaus geht.“ Als großes Plus sah Gabriele Richter (Freie Wähler) vor allem die neuen Öffnungszeiten und die Ausbildungsmöglichkeit.