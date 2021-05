Auspuffanlage wird Tuner zum Verhängnis

Die Polizei hat in der Region jüngst getunte Autos kontrolliert. Weil an einem Fahrzeug Veränderungen nicht ordnungsgemäß waren, ist die Betriebserlaubnis erloschen und der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wie die Polizei mitteilt stoppte eine Streife am Montag gegen 21.45 Uhr einen Subaru in Blaubeuren in der Karlstraße. Das Auto war den Beamten wegen seiner überlauten Auspuffanlage aufgefallen. Diese Veränderung am Fahrzeug war bisher nicht durch einen Sachverständiger überprüft und eingetragen worden. Deshalb war die Betriebserlaubnis für das Auto erloschen. Der 26-Jährige durfte nicht weiterfahren und muss sein Fahrzeug nun einem Sachverständigen vorzeigen.

Die Polizei wird in der nächsten Zeit weitere Kontrollen im gesamten Präsidiumsbereich dieser Art durchführen. Sie empfiehlt beim Kauf und Einbau von Tuningartikeln auf Qualität und auf die rechtliche Zulässigkeit zu achten. Sind Fahrzeuge auf unzulässige Weise getunt, ergeben sich häufig erhebliche Risiken im Straßenverkehr und es drohen rechtliche und auch finanzielle Folgen.