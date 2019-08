Aufmerksame Nachbarn verscheuchen Einbrecher

Wie wichtig eine gute Nachbarschaft sein kann, zeigte sich am Dienstag in Blaubeuren: Unbekannte wollten in ein Gebäude in der Karlstraße einbrechen. Sie machten dabei aber nach Angaben der Polizei einen solchen Lärm, dass die Nachbarn aufmerksam wurden. Sie verständigten die Polizei und verscheuchten auch die Einbrcher.

Die Nachbarn machten sich bemerkbar, die Unbekannten ergriffen daraufhin sofort die Flucht und rannten in Richtung Bahnhof davon. Erbeutet haben sie dank der aufmerksamen Nachbarn nichts.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt die Unbekannten. Einer trug eine schwarze Jacke und lange Jeans. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit gelbem Aufdruck dabei. Der Zweite trug eine kurze Hose und ein helles T-Shirt sowie eine Schildmütze.

Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07344/96350 entgegen.