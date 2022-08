Um wilde Tiere zu entdecken und zu beobachten muss man nicht in ferne Länder reisen: das ist auch in Blaubeuren möglich. Bei einem Spaziergang durch die „Blaubeurer Wildnis“ entdecken die Teilnehmer am Freitag, 5. August, ab 17 Uhr Tiere und Pflanzen, die wild in der Stadt leben. Treffpunkt: Tourist Info am Kirchplatz, Dauer: 90 Minuten. Infos und Anmeldung: Tourist Info Blaubeuren: 07344 / 966990, tourist@blaubeuren.de.

