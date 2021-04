Anmeldung für Jugendfreizeiten in Blaubeuren bald möglich

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Evangelische Jugendwerk im Bezirk Blaubeuren (ejw) seine traditionellen Waldheimfreizeiten am Freizeitheim Himmelreich, nördlich von Blaubeuren. Auf Grund der aktuellen Pandemiesituation müssen die Veranstalter, wie schon im Vorjahr, auf einen Anmeldetag vor Ort verzichten. Alternativ hat das Jugendwerk eine Onlineanmeldung geschaltet, die vom 18. bis 25. April für eine Anmeldung zur Verfügung steht.

Das Angebot für die Freizeiten findet in den Sommerferien im Waldheim Himmelreich statt und richtet sich an alle Kinder von 6 bis 13 Jahren. Die Teilnehmer erleben dort zehn Tage (ein Tag An- beziehungsweise Abreise) gemeinsam und mit drei Betreuern täglich tolle Abenteuer, heißt es vom Veranstalter. Dazu zählen Aktionen in Kleingruppen, wie Basteln oder Bauen, aber auch die Aufführung eines Theaterstücks in der Großgruppe.

Zwei elftägige Freizeiten

Das Waldheim öffnet heuer seine Tore einmal vom 2. bis zum 13. August unter der Leitung von Georg Fuhrmann und dessen Team sowie vom 16. bis zum 27. August unter der Leitung von Michel Hermann und Team. Im Teilnehmerpreis (ab 225 Euro) sind die Verpflegung, Aktionsmaterial sowie die Busfahrt ab Blaubeuren enthalten. Für die Anmeldung zu den Waldheimfreizeiten hat das ejw die Onlineanmeldung eingerichtet. Alle Informationen zu den Sommerfreizeiten am Freizeitheim Himmelreich, sowie die aktuellen Teilnahmebedingungen befinden sich auf der Homepage des ejw unter www.ejwbezirkblaubeuren.de. Dort sind auch das Anmeldeverfahren und alle Bedingungen ausführlich beschrieben. Eine E-Mail-Adresse für Rückfragen findet man dort ebenfalls.