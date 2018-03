Anklage wegen versuchtem Mord nach Unfall auf B28

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat dieser Tage gegen einen zur Tatzeit 45 Jahre alten Mann aus dem Alb-Donau-Kreis Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Sie wirft dem Mann vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung mit fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit versuchtem Mord vor.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Mann am Abend des 7. Oktober 2017 von einem Fest kommend mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 28 in Richtung Blaubeuren fahrend mit seinem PKW eine unübersichtliche Kurve geschnitten und beim Schneidevorgang den Linksabbiegestreifen des Gegenverkehrs überfahren habe. Dabei soll er eine dort stehende Motorrollerfahrerin übersehen und erfasst haben.

Rollerfahrerin mit erheblichen Verletzungen

Die damals 19-jährige Rollerfahrerin blieb erheblich verletzt liegen, während der Angeschuldigte sich vom Unfallort entfernt habe, obwohl er die Kollision bemerkt habe. Da es ihm aber darauf angekommen sei, unerkannt zu entkommen, habe er es auch in Kauf genommen, dass die Geschädigte mangels sofortiger Verständigung eines Notarztes und anschließender notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle versterben würde.

Dem 45-Jährigen wird laut Mitteilung das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht zur Last gelegt. So wäre der Angeschuldigte verpflichtet gewesen, mit seinem PKW anzuhalten und der Geschädigten Hilfe zu leisten. Dieser Pflicht habe er sich entzogen und dabei zudem das Risiko in Kauf genommen, dass die Geschädigte möglicherweise von einem anderen Verkehrsteilnehmer erneut erfasst und tödlich verletzt würde. Auch wenn sich dieses Risiko glücklicherweise nicht realisierte, muss sich der Unfallfahrer deshalb wegen Versuchs des Verdeckungsmordes verantworten, so die Auffassung der Anklagebehörde.

Glücklicherweise überlebte die Rollerfahrerin den Unfall, wenngleich sie doch neben zahlreichen Prellungen eine Fraktur an der Hand erlitt und über zwei Monate arbeitsunfähig war.

Angeschuldigte bestreitet die Vorwürfe

Der Angeschuldigte habe nach Angaben der Staatsanwaltschaft seine Beteiligung am Unfall eingeräumt, bestreite die Vorwürfe aber im Übrigen weitgehend. So wolle er offenbar nicht erkannt haben, dass er einen Menschen angefahren habe, heißt es in der schriftlichen Mitteilung.