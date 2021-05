Alt-Landrat feiert 80. Geburtstag

Am 14. Mai feiert der ehemalige Landrat des Alb-Donau-Kreises (ADK), Wolfgang Schürle, seinen 80. Geburtstag. Schürle war von Juli 1989 bis Juli 2005 Landrat. Zuvor, seit 1975, war er im Landratsamt als Sozialdezernent tätig, von 1977 bis 1989 als Erster Landesbeamter und stellvertretender Landrat.

Wolfgang Schürle, 1941 in Blaubeuren geboren, hat als Landrat viele Strukturen und Grundausrichtungen in der Kreispolitik initiiert und mitgestaltet, die den Alb-Donau-Kreis, auch in der regionalen Kooperation, heute noch prägen. Sein Nach-Nachfolger, Landrat Heiner Scheffold, sagt: „Von diesem ebenso durchdachten, wie vorausschauenden Wirken und den Initiativen von Landrat Dr. Schürle profitieren der Alb-Donau-Kreis und die regionale Zusammenarbeit mit unseren Partnern unvermindert. Er war als Landrat ein ausgezeichneter Organisator, mit Überzeugungskraft. Und das bis in die vergangenen Monate und Wochen seiner Amtszeit, etwa bei der großen Verwaltungsreform des Landes, die unserer Kreisverwaltung viele neue Aufgaben gebracht und sie für die Bürgerinnen und Bürger leistungsstärker gemacht hat.“

Basis für den Klinikstandort

Zu den großen Fortschritten für den Kreis gehört die Gründung der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis, Trägergesellschaft des Alb-Donau Klinikums und, seit 2007 Teil der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales. Mit dieser Überführung der drei Kreiskrankenhäuser in Blaubeuren, Ehingen und Langenau in die Rechtsform der GmbH entstand eine Basis für die Sicherung der Klinikstandorte und für eine Gesundheitsversorgung im Kreisgebiet auf qualitativ hohem Niveau.

Wolfgang Schürle war treibende Kraft zur Gründung des Zweckverbands Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD). Er fand im damaligen Ulmer Oberbürgermeister Ernst Ludwig einen Partner für den Bau des Müllheizkraftwerks Ulm-Donautal. 1997 ging das MHKW in Betrieb, in dem heute der Müll von rund 1,3 Millionen Einwohnern aus sechs Landkreisen und zwei Stadtkreisen entsorgt und zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt wird.

Verkehrsverbund geht auf ihn zurück

Ein Sprung für die Mobilitätsentwicklung in der Region war 1998 die Gründung des Verkehrsverbunds Ding. Dies war eines der zentralen Anliegen Schürles, für das er sich in rund fünf Jahre dauernden Verhandlungen und Vorbereitungen intensiv einsetzte. Auf seinen den Vorschlag geht auch die Innovationsregion Ulm zurück. Der ADK war im Dezember 1997 Gründungsmitglied des Trägervereins für ein breit angelegtes regionales Standortmarketing.

Auf sozialem Gebiet engagierte er sich vor allem ab dem Jahr 2000 für den Bau von Pflegeheimen und Seniorenzentren, in bislang unterversorgten Bereichen. Die zur ADK GmbH für Gesundheit und Soziales gehörende Pflegeheim GmbH eröffnete 2005 in Erbach ihr erstes von heute sieben Seniorenzentren.

Beim Umwelt- und Landschaftsschutz setzte Schürle einen Meilenstein mit der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten in allen Teilräumen des Kreises, womit der Landkreis seinerzeit landesweit führend war, sowie mit der Ausweisung weiterer Wasserschutzgebiete für den Trinkwasserschutz.

Aufgaben werden gebündelt

Mit Verve betrieb Wolfgang Schürle die Umsetzung der Verwaltungsreform des Landes, die seit 2005 im Landratsamt zahlreiche Aufgaben bündelte, wie die Forst- und Landwirtschaftsverwaltung, Flurneuordnung, Vermessung, Straßenbau und -unterhaltung und die Versorgungsverwaltung für Menschen mit Behinderungen.

Eine große Leidenschaft verbindet Wolfgang Schürle bis heute mit Kunst und Kultur. Er war als Landrat ein großer Kulturförderer. Buchreihen zur regionalen Kunst- und Literaturgeschichte zählen dazu ebenso wie Kunstausstellungen im Haus des Landkreises in Ulm. Die Sebastian-Sailer-Tage in Obermarchtal gingen auf seine Initiative zurück. Ebenso förderte er die Grabungsarbeiten am Hohle Fels und war maßgeblich an der Gründung der Stiftung Urgeschichtliches Museum in Blaubeuren beteiligt. Wenn es die Corona-Pandemie wieder zulässt, wird Schüles Wirken für die Kunst in einer Ausstellung im Haus des Landkreises noch einmal erlebbar gemacht. Denn zahlreiche Kunstobjekte und Gemälde im Besitz des Landkreises gehen auf die Initiative und den Kunstsinn des ehemaligen Landrats zurück.