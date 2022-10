Albverein Blaubeuren bietet Wanderung zur Ruine Hohenwittlingen an

Der Schwäbische Albverein Blaubeuren bietet am Sonntag, 9. Oktober, eine Wanderung zur Ruine Hohenwittlingen an. Treffpunkt zur Abfahrt mit Pkw ist am Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr, beim Norma-Parkplatz in Blaubeuren. Die Fahrt geht zum Schlössle in Seeburg, wo am Ende der Tour eingekehrt werden kann. Von dort führt die Wanderung durch das Ermstal über den geschlitzten Fels zur Ruine Hohenwittlingen, die im Vorjahr renoviert wurde und jetzt wieder besichtigt werden kann. Dann geht es weiter zur Schillerhöhle, die auch besichtigt wird. Dafür ist ein Licht nötig. Durch die Wolfsschlucht geht es auf die Hochebene zum Sportplatz Wittlingen und zurück zum Schlössle. Die elf Kilometer lange Wanderung dauert etwa vier Stunden und umfasst rund 440 Höhenmeter. Mitzubringen sind gutes Schuhwerk, Wanderstöcke, Lampe, Rucksackvesper. Infos und Anmeldung bis Freitag, 7. Oktober, bei Ulrike Müller, Telefon 07304 / 92 17 76.