Adnan Tabatabai spricht über Spannungen, Widersprüche und Chancen des Irans

Adnan Tabatabai kommt zur Autorenlesung nach Blaubeuren. Am Dienstag, 24. April, ist der Geschäftsführer des Forschungszentrums „CARPO“ auf Einladung der Volkshochschule, der Buchhandlung Bücherpunkt Blaubeuren und der Stadtbücherei im Kleinen Großen Haus Blaubeuren zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Tabatabai berät laut Mitteilung Bundestagsabgeordnete, das Auswärtige Amt, politische Stiftungen sowie Autoren und Journalisten zu politischen Fragen rund um den Iran. Er ist zudem Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Seine Lesung in Blaubeuren steht unter dem Titel „Morgen im Iran – die Islamische Republik im Aufbruch“.

Negatives Image

Kaum ein Land habe im Westen ein so negatives Image wie die Islamische Republik Iran. Die jahrtausendealte persische Kultur, die prächtigen Sehenswürdigkeiten: All das trete in der öffentlichen Wahrnehmung zurück – hinter religiösem Dogmatismus und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen. Doch wer das Leben in Iran darauf reduziert, greift zu kurz, erklärt Adnan Tabatabai.

Iran sei ein Land voller Spannungen und Widersprüche und die Iraner haben gelernt, sich dazwischen zu bewegen. Wer das Land verstehen will, muss deshalb einen Perspektiv-Wechsel wagen, so der iranisch-stämmige Politikberater. Denn Tabatabai ist überzeugt: In den nächsten Jahren wird sich Iran dem Westen immer weiter öffnen. Aber nicht, indem es sich einfach nach westlichen Vorstellungen umformt, sondern indem die Menschen ihren eigenen Weg zu mehr Freiheit finden. Das Land sei voller Spannungsfelder.

Blick auf Potenzial

Tabatabai erzählt in Blaubeuren von seinen Begegnungen mit Menschen ganz unterschiedlicher Prägung, von Politikern, Wissenschaftlern, Militärs, Journalisten und Künstlern, von Verwandten und Schulfreunden. So möchte er laut Mitteilung das facettenreiche Bild eines Landes zeichnen, in dem viele Ambivalenzen zu finden sind.

Dabei erklärt der Autor, dass die negativen Seiten nicht zu ignorierend sind, der Blick aber ebenso für die Chancen und Potenziale des Landes geschärft sein sollte. Der Politikberater möchte deutlich machen, innerhalb welcher Spannungsfelder und im Wechselspiel welcher Gegenpole die Zukunft der Islamischen Republik Iran gestaltet wird. Adnan Tabatabai wolle die Zuhörer ermutigen, positive Tendenzen kenntnisreich zu unterstützen.