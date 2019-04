72-Jährige fährt betrunken Auto und verursacht Unfall

Eine Frau verursachte am Sonntag in Blaubeuren betrunken einen Unfall und fuhr danach davon. Wie die Polizei am Montag mitteilt, parkte ein Polo an der Siedlungsstraße. Gegen 13.30 Uhr streifte eine 72-Jährige mit ihrem Tiguan diesen Polo. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Die Dame fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge sah den Unfall und notierte ein Teilkennzeichen. So konnte die Polizei die Fahrerin und ihr Auto schnell finden.

Im Gespräch mit der Seniorin rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte, dass sie zu viel davon getrunken hatte. Sie kam in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihr Blut ab. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und sieht einer Anzeige entgegen.