7000 Gäste lassen sich Street Food munden

Das „1. Street Food-Event“ ist in Blaubeuren sehr gut angekommen. Der Schulhof der Blautopfschule hat sich ein Wochenende lang in ein Genussparadies verwandelt mit Speisen aus aller Welt, mit Food-Trucks und Ständen, mehreren Bars und einer Bühne für verschiedene Live-Bands aus ganz Deutschland mit Rock, Pop und Swing. Für die Kinder gab es ein Karussell, eine Mini-Hüpfburg, Luftballons und Kinderschminken. Neben auswärtigen Anbietern waren auch lokale Gruppen eingebunden, darunter die Jugendkapelle „Blaumännle“ vom Musikverein Blaubeuren und die „Roten Lederhosen“ aus Westerheim. Das Blaubeurer Café Vier hatte auf dem Schulhof einen eigenen Stand mit Empanadas. Werbepartner aus der Region und Einnahmen aus Getränken ermöglichten einen freien Eintritt.

Trotz Nieselregen war das Blaubeurer „bissFest“ sehr gut besucht, Zelte und Schirme standen ausreichend zur Verfügung. Das Besondere am Street-Food-Event waren die Food-Trucks aus ganz Deutschland, darunter Trucks aus Stuttgart, Kirchheim, Düsseldorf, Magdeburg, Neu-Ulm und anders woher. Anstelle von Hütten oder Ständen wurde das Essen von Lastern und Kleinlastern ausgegeben. Manche von ihnen hatten eine beachtliche Größe und ausgefallene Formen, passend zum Angebot. Einige erinnerten von der Form her an Impressionen aus Disneyworld.

Auch die breite Auswahl an Speisen lockten viele Gäste aus der Region nach Blaubeuren: Exotische Reisgerichte aus Indonesien, mexikanische Tortillas, gegrillte Maiskolben, Wildgerichte, Kartoffelpeitschen, Keltenspieße, Empanadas, Langos sowie Maultaschen und Burger mit besonderen Zutaten lockten die Gäste. Zum Nachtisch hatten sie die Wahl zwischen Frozen-Joghurt, Pancakes, Waffeln oder Schokofrüchten, um nur einige der vielseitigen Angebote zu nennen.

Unabhängige Einzelveranstalter

Ungewöhnlich war auch der auswärtige, private Veranstalter. Im Gegensatz zu den Vereinsfesten hatten hier Christian Eckhardt und seine Frau Cindy Brunnhuber die Regie. Die beiden kommen aus Kirchheim und haben über das Catering Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Über Kontakte zu Food-Truckern kamen sie auf die Idee, selbst ein Street-Food-Event zu veranstalten. Diese Events gibt es inzwischen in ganz Deutschland, doch es handelt sich nicht um eine Kette oder ein einheitliches Konzept, sondern um unabhängige Einzelveranstalter mit verschiedenen Schwerpunkten.

Die Verbindung zu Blaubeuren: Eckhardt ist in Blaubeuren geboren. Jetzt ist er für ein Wochenende in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Am Freitagnachmittag war er bei der Eröffnung des bissFest-Events von der stellvertretenden Bürgermeisterin Christel Seppelfeld herzlich empfangen worden. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Blaubeuren ist hervorragend. Nachdem wir übers Wochenende hinweg mehr als 7000 Besucher hatten, stehen die Chancen gut, dass wir nächstes Jahr wiederkommen dürfen, sagt Eckhardt.“ Bewusst hat er auch lokale Anbieter, Gruppen und Vereine beim seinem Street Food-Event eingebunden: „Wir wollen einfach gemeinsam feiern und den Leuten mal was Neues anbieten.“ Das ist ihm offensichtlich gelungen – die Resonanz bei den Gästen war durchweg positiv.