70 Studierende für ein Halleluja

Alle Welt kennt das berühmte „Halleluja“. Am Dienstag, 12. April, um 18 Uhr, präsentieren Kammerchor, Solisten und das Barockorchester der Hochschule für Musik Freiburg ein packendes Konzert mit Händels Oratorium „Messiah“ unter der Leitung von Professor Morten Schuldt-Jensen in der Blaubeurer Stadtkirche.

Georg Friedrich Händel ist, neben Johann Sebastian Bach, der bedeutendste Komponist des Barockzeitalters. Vor allem in den Gattungen Oper und Oratorium nehmen seine Werke einen singulären Rang ein, mit dem sich nur wenige Komponisten dieses Zeitalters messen können. Neben den weltberühmten Orchestersuiten Wassermusik und Feuerwerksmusik haben rund 40 Opern und 25 Oratorien, darunter der „Messias“, bereits zu Lebzeiten Händels Ruhm begründet. Damals wie heute stehen diese Werke im Zentrum des Interesses von Musikliebhabern in aller Welt.

Händels Oratorium „Messiah“ (deutsch „Der Messias“) ist zweifelsohne eines der populärsten Werke geistlicher Musik überhaupt. Händel verband gefühlvolle Arien wie „He was despised“ und festliche Gesänge wie den berühmten Halleluja-Chor, der auch als Klassik-Hit im Radio zu hören ist, zu einem emotional hoch ansprechenden Gesamtwerk. 1742 in Dublin uraufgeführt und sofort enthusiastisch gefeiert, ließ Händel sein Oratorium regelmäßig in der Fasten- oder Osterzeit aufführen. Der Text des Oratoriums besteht aus Bibelversen, die vornehmlich dem Alten Testament entnommen sind. Es schildert in drei Teilen die christliche Heilsgeschichte. Das berühmte Oratorium repräsentiert in seiner Besetzung mit Chor, Solisten sowie Orchester die Blütezeit des virtuosen Hochbarock.

Eine niederschwellige und kurzweilige Einführung in die berühmte Musik gibt der Dirigent Prof. Morten Schuldt-Jensen gemeinsam mit dem Orchester. In der Musik sind Feuer, Berge und Täler zu entdecken und zu hören, wie Gott die Welt schüttelt. Chor, Orchester und Solisten musizieren einzelne Abschnitte lassen sie so klar erkennbar hervortreten. Auch wer noch keine große Erfahrung mit Händels Musik hat, kann so die faszinierenden Details des Oratoriums entdecken. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr, Karten sind an allen Reservix-VVK-Stellen erhältlich, online auf reservix.de und in der Touristinfo Blaubeuren.