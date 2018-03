Der Rettungsdienst rückte am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall in Blaubeuren aus. Ein 60-Jähriger wurde bei diesem schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei bei Arbeiten auf einem Firmengelände an der Helfensteiner Straße auf eine Leiter gestiegen. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus zweieinhalb Metern Höhe auf einen Betonboden. Dabei zog sich der 60-Jährige schwere Verletzungen zu und musste laut Mitteilung in eine Ulmer Klinik gebracht werden.