53-Jährige stürzt ab und verletzt sich schwer

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend bei Blaubeuren gekommen. Eine 53-Jährige stürzte gegen 20.30 Uhr bei einer Aussichtsplattform am Rusenschluss Blaubeuren in die Tiefe. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei geht von Unfall aus

Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Bergwacht. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, deswegen bedürfe es keiner weiteren polizeilichen Betrachtung des Geschehens.