53-Jährige stürzt 15 Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend bei Blaubeuren gekommen. Eine 53-Jährige stürzte gegen 20.30 Uhr bei einer Aussichtsplattform am Rusenschluss Blaubeuren zirka 15 bis 20 Meter in die Tiefe.

Polizei geht von Unfall aus

Nach Angaben der Bergwacht war die mit ihrer Familie beim Wandern am Rusenschloss im Bereich der kurzen Kante. In einer aufwändigen Rettungsaktion in der steilen, schmalen und verwucherten Rinne brachten die Bergretter die Verletzte in der Gebirgstrage mittels Flaschenzug nach oben.

Der geringe Platz für die Retter sowie den Notarzt und die Arbeit mit Stirnlampen erschwerten die Arbeit zusätzlich, so die Bergwacht. Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Bei dem fünfstündigen Einsatz waren neben der Bergwacht Blautal auch ein Notarzt, der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber Christoph 22 (bis Einbruch der Dunkelheit), die Feuerwehr Blaubeuren und die Polizei beteiligt.