37 Teams stürzen Piste hinab

Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt haben beim 26. Gerhauser Patenterrennen am Sonntag eine ganz schnelle Rutschpartie versprochen. Wäre da nicht der in der Nacht zuvor gefallene Neuschnee gewesen, der die 37 mutigen Zweierteams zu Beginn des ersten Durchgangs etwas ausbremste.

„Für die ganz hohen Geschwindigkeiten hätte es auch noch ein bisschen kälter sein müssen“, sagt Günter Schröder, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft „d’Gerhauser“, die seit einigen Jahren dieses Kult-Ereignis organisiert. Sie besteht aus der Narrenzunft der Feuerteufel, der Freiwilligen Feuerwehr Gerhausen dem TV Gerhausen und Skiclub.

Doch der Stimmung am Hang tat dies wahrlich keinen Abbruch, schließlich war lange Zeit fraglich, ob das Rennen nach mehrwöchiger, wetterbedingter Verschiebung überhaupt hätte stattfinden können. Also feuerten etwa 800 Menschen frenetisch und begeistert die Rennteilnehmer am „Bühl“ an – auch sie machten das Patenterrennen war wieder einmal zu einer Riesen-Gaudi. Die Zuschauer munterten besonders die Bruchpiloten auf, die ihren nach Stürzen ihren Schlitten in das Ziel tragen mussten. Verletzt hat sich dabei niemand, womit die anwesenden Rettungskräfte beschäftigungslos blieben.

Mit 17,86 Sekunden am Rekord gekratzt

Dabei war deren Einsatz in den vergangenen Rennen keine Seltenheit, erzählt Günter Schröder und erinnert sich auch an seine rasanten Abfahrten mit dem Patenter. „Ich habe das auch am eigenen Leib erfahren müssen.“ Doch die Schlittenfahrer zeigten sich von dem möglichen Risiko keineswegs beeindruckt. So einwickelte sich ein flottes Rennen im ersten Durchgang, während die Strecke nach und nach schneller wurde. Das war spätestens nach dem Lauf des Teams „Ost-West-Mischung“, in Person von Gerd Neisser und Roland Mindel, zu erkennen. Mit einer Zeit von 17,86 Sekunden kratzten sie am Streckenrekord und führten die Konkurrenz nach dem ersten Durchgang mit einem beachtlichen Vorsprung von über sechs Zehntelsekunden auf die zweitplatzierten „Holzwurm-Versicherer“ Andreas Keck und Daniel Bux an.

Das „Team Tschule“ um Julian Striebel und Max Packeiser aus Gerhausen konnte da nicht ganz mithalten. In einer Zeit von 19.36 Sekunden landete es nach dem ersten lauf auf Rang fünf, am Ende reichte das immerhin zu Platz sieben. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Rennen, es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt Max Packeiser, der sich einen Patenter von seinem Onkel geborgt hat. Hauptziel der beiden: sturzfrei den Hang bewältigen. Seit 2006 ließen die jungen Männer keine Möglichkeit aus, um an dem Spektakel als Fahrer teilzunehmen. „Das Schlitten fahren ist natürlich ein super Gefühl, aber auch das ganze Drumherum ist jedes mal ein tolles Erlebnis“, strahlt Julian Striebel, während schon die darauffolgenden Teilnehmer die Treppe neben dem Zielbereich hinaufklettern und mit den beiden Lokalmatadoren abklatschen.

Allgemein ging es überaus sportlich zwischen den Teilnehmern zu. So freuten sich alle für die Sieger mit, die sich nach einem spannenden zweiten Durchgang herauskristallisierten. Bei den Herren konnten Gerd Neisser und Roland Mindel ihren Vorsprung in einer Gesamtzeit von 36,76 Sekunden hauchdünn ins Ziel retten, obwohl die Zweitplatzierten Andreas Keck und Daniel Bux bis auf eine Zehntelsekunde heran schlitterten.

Bettina Bohnacker und Katrin Straub schnellste Frauen

Einige Teams konnten im zweiten Lauf ihre Zeit noch einmal nach unten schrauben, doch die Tagesbestzeit aus dem ersten Lauf wurde aufgrund leicht ansteigender Temperaturen nicht mehr verbessert. Die Damenkonkurrenz entschieden Bettina Bohnacker und Katrin Straub in 40,89 Sekunden für sich. Mit dem fünften, und damit letztem Platz mussten sich „D’ Scheinheilige“ um Gertrud Sohm und Manuela Saleß zufrieden geben. Sie gewannen aber immerhin die Sympathien des Publikums, indem sie mit einem Heiligenschein als Kopfschmuck ausgestattet die Strecke hinab rauschten. Im Mixed gewann das Vater-Sohn-Gespann Janne und Ralf Endl in 39,62 und bei den Jugendlichen Timm Bayer und Henrik Lorenz in 53,5 Sekunden.

Organisatoren hoffen auf mehr als 50 Teams

„Ein rundum gelungenes Rennen“, wie es Günter Schröder bezeichnete, war zu Ende. Die Organisatoren blicken auch schon auf das nächste Jahr, in dem die Anzahl an teilnehmenden Teams wieder die 50er-Marke knacken soll. „Da hätten wir uns dieses Jahr mehr erhofft“, gesteht Günter Schröder ein. Er weist allerdings auch darauf hin, dass der verschobene Austragungstermin direkt in die Fastnachtszeit fiel. Somit fehlten bei der Veranstaltung zahlreiche Mitglieder der „Narrenzunft Feuerteufel“, die sich am Renntag auf Faschingsumzügen befanden. „Rechnen wir deren Teilnahmen dazu, wäre das eine sehr gute Anzahl an Teams gewesen“, ist sich Günter Schröder sicher.

Die Ergebnisse im Detail:

