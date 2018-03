23-Jähriger flüchtet betrunken nach Unfall

Ein Betrunkener hat am Sonntag bei Blaubeuren einen Unfall verursacht. Zunächst meldete laut Polizei ein aufmerksamer Zeuge, dass ihm in Blaubeuren aus Richtung Ulm ein beschädigtes Auto entgegenkam. Er habe wiederum zwischen Gerhausen und Herrlingen ein geparktes Auto gesehen, welches hinten beschädigt war. Deshalb vermutete er eine Unfallflucht. Die Polizei ermittelte und suchte nach dem Flüchtigen. Ein Unbekannter war, so die Erkenntnisse vor Ort, gegen ein geparktes Auto neben der Fahrbahn geprallt. Durch den Aufprall wurde der Opel auf ein weiteres Auto geschoben. An den beiden Pkws entstand 1500 Euro Schaden.

Mann stellt sich der Polizei

Kurze Zeit später, so heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter, meldete sich ein 23-Jähriger bei der Polizei. Er gab auch zu, den Unfall verursacht zu haben. Die Polizisten bemerkten laut Mitteilung schnell, dass der 23-Jährige betrunken war. Dies bestätigte ein Test. Deshalb musste er Blut abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Seinen Führerschein gab er freiwillig ab. Die Polizei schätzt den Schaden an seinem Auto auf insgesamt 5000 Euro.