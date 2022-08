20 000 Operationen in der Blaubeurer Viszeralchirurgie

Seit 1. März 2011 ist Prof. Dr. Erkki Lotspeich Chefarzt der Viszeral- und Allgemeinmedizin in Blaubeuren. Rund elf Jahre später kann der Chefarzt auf 20 000 Operationen in seinem Verantwortungsbereich zurückblicken. Durchaus mit Stolz, denn eine solche Zahl in so kurzer Zeit zu erreichen, sei für eine Klinik in der Größe von Blaubeuren alles andere als selbstverständlich, heißt es in einem Schreiben der Klinik.

Der Grund für diese erfreuliche Entwicklung liege in der überregionalen Anziehungskraft der Klinik. Regelmäßig kämen Patienten aus zahlreichen anderen Städten und Kreisen in das moderne aber familiäre Krankenhaus, so der bericht weiter. Über die Jahre hinweg sei das Patientenaufkommen konstant hoch gewesen. Lotspeich erläutert „Im Moment sieht sogar alles danach aus, als könnte 2022 unser bisher leistungsstärkstes Jahr in der Abteilung werden – und das, obwohl wir immer noch in der Pandemie stecken.“

Doch auch wenn ihn der Meilenstein 20 000 OPs freut, ist Lotspeich die Qualität viel wichtiger als die Zahl. „Die Patienten informieren sich ja heute gut, bevor sie sich operieren lassen und nehmen dann auch längere Wege in Kauf. So ein Feedback freut mich natürlich sehr. Solche Wege fährt ein Patient aber nicht alleine wegen der familiären Atmosphäre oder unserer schönen Komfortstation – da muss vor allem das Fachliche stimmen und hier sehe ich uns sehr gut aufgestellt. Alleine die enge und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen geschätzten Kollegen der Inneren Abteilung – allen voran Dr. Roland Eisele – wird durch die kurzen Wege deutlich erleichtert. Und davon profitiert der Patient enorm, denn so können wir z um Beispiel schon vor der OP endoskopisch markieren, wo ein Magentumor genau liegt. Und in unserer interdisziplinären Zusammenarbeit gibt es auch immer wieder Fälle, bei denen wir uns gemeinsam gegen eine Operation entscheiden, weil unsere Gastroenterologie fachlich und apparativ so gut ausgestattet ist, dass wir andere und noch schonendere Optionen haben.“

Das spricht sich herum, zumal auch die persönliche Betreuung ein Pluspunkt im Alb-Donau Klinikum Blaubeuren sei, schreibt die Klinik in der Mitteilung weiter. „Das schaffen Sie nur mit einem Team, das wirklich eins ist. Und da gehören wirklich alle dazu von den Pflegefachkräften auf den Stationen bis in die OP Bereiche, dem Assistenzarzt bis hin zum Anästhesisten. Mit diesem perfekten Umfeld konnte ich in den letzten Jahren zehn Fachärzte für Chirurgie ausbilden, rund die Hälfte davon legte auch die Facharztprüfung für Viszeralchirurgie erfolgreich ab. Und obwohl sie mit dieser qualifizierten Ausbildung beste Chancen auch in anderen Kliniken hätten, will hier keiner weg. Das mag auch an unserem System liegen – wir arbeiten hier sehr effizient, nach klar festgelegten Prozessen. Überstunden sind selten, auch weil die Zusammenarbeit mit der Anästhesie so gut ist“, betont Prof. Dr. Lotspeich.

Doch nun noch mal zurück zu der 20 000 OP. Prof. Dr. Lotspeich erzählt: „Natürlich denkt man wenn alles vorbei ist schon an diese Zahl. Und auch die Patientin hat sich gefreut, wobei es ihr natürlich noch wichtiger war, dass die OP erfolgreich verlief.“