200. Baby in Blaubeuren kommt aus Laichingen

Kaum auf der Welt ist Marlon Knoll schon im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Denn er ist das 200. Baby des Jahres im Alb-Donau-Klinikum Standort Blaubeuren. Dass dieses bereits im Mai geboren wird, ist auch für den Klinikstandort etwas Besonderes, teilt das Klinikum gestern mit.

Marlon wurde am 24. Mai um 18.20 Uhr geboren und war bei seiner Geburt 52 Zentimeter groß und 3450 Gramm schwer. Seine Eltern Daniela und Matthias Knoll wohnen in Laichingen. Für die Blaubeurer Klinik haben sie sich laut Mitteilung ganz bewusst entschieden. Schon der inzwischen Zweijährige Sohn Brian hat dort das Licht der Welt erblickt. Die guten Erfahrungen dieser ersten Geburt und der Wunsch, auch das zweite Kind in einer kleinen Klinik mit familiärer Atmosphäre zu gebären, seien die Hauptgründe für die Wahl der Geburtsklinik gewesen.

Besondere Momente

Marlon hatte es ziemlich eilig, auf die Welt zu kommen. Und er hatte schon früh ein Gefühl für die besonderen Momente. Denn während bei seiner Geburt ein Unwetter über die Blautopfstadt hinweg zog, kam die Sonne in genau dem Moment heraus, in dem Marlon das Licht der Welt erblickte. Das blieb seiner Mutter Daniela ganz besonders eindrücklich im Gedächtnis.

Sein großer Bruder Brian konnte es kaum abwarten, sein kleines Brüderchen endlich kennen zu lernen. Noch im Krankenhaus durfte er ihn in den Arm nehmen. Inzwischen sei die kleine Familie Zuhause und Brian habe nun viel Zeit, seinen Bruder zu begutachten.

Dass ihr kleiner Sohn das 200. Kind in diesem Jahr in Blaubeuren ist, findet Mutter Daniela nett, aber nicht wirklich wichtig. Aber wer weiß, vielleicht ist Marlon ja später stolz darauf, schon als Baby in der Zeitung gewesen zu sein? Zumal er das erste 200. Baby in einem Mai in Blaubeuren war. Denn selbst in den Rekordjahren 2016 und 2017 kam das 200. Baby erst Mitte Juni zur Welt.

