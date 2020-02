19-jähriger Fahrer missachtet Vorfahrt: Drei Personen müssen ins Krankenhaus

Weil ein 19-jähriger Autofahrer in Blaubeuren einem anderen Auto die Vorfahrt nahm, mussten drei Menschen ins Krankenhaus. Außerdem gingen zwei Autos kaputt.

Ein 53-Jähriger war Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in seinem VW auf der Blaubeurer Karlstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus der Zeppelinstraße kam ein Renault. Dessen 19-jähriger Fahrer missachtete die Vorfahrt, sodass die Autos zusammenstießen.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Fahrer und um die jeweiligen Beifahrerinnen und brachte drei Personen vorsorglich in eine Klinik. Ob und wie schwer sie verletzt sind, ist derzeit laut Mitteilung der Polizei noch unklar.

Der Sachschaden an den Autos beträgt insgesamt rund 16 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.