17-Jährige wird bei Unfall verletzt

Zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten kam es am Dienstag gegen 13 Uhr. Eine 17-Jährige fuhr mit ihrem Moped den Dodelweg entlang. Als sie an einer Reihe parkender Autos vorbeifuhr, fuhr eine 45-Jährige rückwärts mit dem Auto in die Straße. Die 17-Jährige musste stark bremsen. Den Zusammenstoß mit dem Auto konnte sie nicht mehr vermeiden. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden auf knapp 5000 Euro.

Polizei weist auf Gefahren des Rückwärtsfahrens hin

Die Polizei weist auch noch einmal auf die Straßenverkehrsordnung hin: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen." Denn gerade das Rückwärtsfahren ist deshalb so gefährlich, weil die Sicht nach hinten eingeschränkt ist. Hier reicht es nicht, sich auf die Spiegel zu verlassen.