13 Millionen, die sich sehen lassen können

Was lange währt, wird gut. Das Evangelische Seminar Blaubeuren feiert den Abschluss seiner beinahe elfjährigen Sanierung. Rund 13 Millionen Euro haben die Baumaßnahmen gekostet. Zur Feierstunde am Freitag, 26. Oktober, mit einem Gottesdienst und einem Festakt hat sich auch Landesbischof Frank Otfried July angesagt.

Das Evangelische Seminar in Blaubeuren, ein Gymnasium für die Klassen 9 bis 12 mit Internat, stehe in der Tradition ehemaliger Klosterschulen und spiegele die Geschichte der geistlichen geistigen und kulturellen Entwicklung der württembergischen Landeskirche wie auch des Landes wider, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Landeskirche. Die spätgotische, ehemalige Klosteranlage der Benediktiner in Blaubeuren gelte als „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung".

„Die Investitionen sollen eine möglichst gute Bildung auch für künftige Generationen ermöglichen, damit Land und Landeskirche wichtige geistige Impulsgeber erhalten“, betont der württembergische Landesbischof Frank Otfried July. Er sieht darin einen Auftrag aus der Reformation, die sich von Anfang an als Bildungsbewegung verstanden habe. Persönliche Freiheit, Verantwortung für die Gemeinschaft, gelebte Nächstenliebe und der Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung seien wichtige Pfeiler evangelischen Bildungsverständnisses, so July.

In einem Festgottesdienst am Freitag predige der württembergische Landesbischof, und beim anschließenden Festakt sprechen unter anderem die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann sowie die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz.

„Die Bau-Partnerschaft der Evangelischen Landeskirche Württemberg mit dem Land hat sich auch in Blaubeuren bewährt. Gemeinsam übernehmen wir die Verantwortung für den Erhalt unseres historischen Erbes. Wir erhalten das Kloster Blaubeuren und bewahren es für nachfolgende Generationen“, führt Finanzministerin Edith Sitzmann in der Mitteilung aus. Sie verweist darauf, dass das Seminar auch die Zahl der Schüler erhöht habe. „Unser Landesbetrieb Vermögen und Bau hat dafür die historischen Räume bei laufendem Betrieb saniert und ausgebaut. Für das Seminar und die Stiftung war das eine große Herausforderung“, so Sitzmann.

Der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gehören gut zwei Millionen evangelische Christen an. Sie ist eine Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Landesbischof ist seit 2005 Frank Otfried July. Die Kirchenleitung hat ihren Sitz im Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart.