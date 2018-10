10 000 Euro für die Junge Bläserphilharmonie Ulm

Die Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) erhält von der Sparkasse Ulm seit 2006 eine jährliche finanzielle Förderung in Höhe von 10 000 Euro – nun war es wieder soweit. Und zwar im Rahmen eines Konzerts der JBU am Freitag bei ihrem Konzert in der Halle am Schinderwasen in Blaubeuren-Beiningen.

Zu sehen sind auf dem Foto das Orchester sowie im Vordergrund (von links) Bastian Stumm, Kundenberater der Sparkasse in Blaubeuren, Michael Heß, Gebietsdirektor der Sparkasse Ulm, Josef Christ, Leiter und Dirigent der JBU, und Christian Sigg, Filialdirektor der Sparkasse in Blaubeuren. Die JBU, unter der Leitung von Dirigent Josef Christ, ist musikalisch in die Musikschule der Stadt Ulm eingebettet. Jugendliche und junge Erwachsene werden dort von Fachlehrern ausgebildet. Danach haben sie die Möglichkeit, an der leistungsmäßig überdurchschnittlichen Orchesterarbeit bei der JBU teilzunehmen. Viele dieser Musikerinnen und Musiker sind Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“.

Nach den Grußworten von Michael Heß und Christian Sigg spielte das Jugendorchester in Blaubeuren-Beiningen ein abwechslungsreich arrangiertes Programm. Eröffnet wurde das Konzert mit „Raymond Overture“ von Thomas Ambroise, worauf „Cielo Andaluz“ von Pascual Marquina, Orient Express” von Philip Sparke und „Jupiter – The Bringer of Joy“ aus „The Planets“ von Gustav Holst folgten. Nach der Pause waren unter anderem Stücke von Franco Cesarini und Cole Porter zu hören, bevor zum Finale „Danzas Cubanas“ von Robert Sheldon erklang.

Die JBU spiele seit Jahren an der deutschen Spitze: Bei den Bundesfinals der Deutschen Orchesterwettbewerbe belegten die Blasmusiktalente 2008 den 1. Platz und in den Jahren 2012 und 2016 jeweils den 2. Platz. Highlights für die Musikerinnen und Musiker sind neben diversen Auftritten in europäischen Ländern auch Konzertreisen in die USA sowie nach Australien, China und 2017 nach Südafrika.