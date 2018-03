Übung: Hündin Isa findet vermisste Personen

Eine Großübung haben die Ortsverbände Blaubeuren und Ehingen des Technischen Hilfswerks, das DRK Blaubeuren und die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm am Montag in die Blaubeurer Stadtmitte abgehalten. Das Szenario: Nach einer Gasexplosion an der Blautopf-Schule werden mehrere Personen im Gebäude vermisst. Nachdem das THW einen Zugang zum Gebäude geschaffen hatte, machte sich die Rettungshundestaffel mit vier Teams auf die Suche nach den Vermissten. Für die erst 20 Monate alte Beauceron-Hündin Isa war dies eine ganz besondere Herausforderung: Sie hatte erst am Samstag ihre erste Rettungshunde-Prüfung bestanden und nahm das erste Mal an einer derartigen Großübung unter Einsatzbedingungen teil – mit Erfolg: Nach rund zehnminütiger Suche konnte Isa eine Person aufspüren. Alle Menschen, die die Hunde fanden, wurden durch das THW fachgerecht versorgt und aus dem Gebäude gerettet.