Über das Leben, den Tod und die Liebe

„So fern und doch so nah“ heißt der Roman, aus dem Claudia Fromme am Sonntag im Blaubeurer Rathaus vorgelesen hat. Dahinter versteckt sich ein berührendes Schicksal: Denn bei einem Unfall verlor Claudia Fromme vor acht Jahren ihren Ehemann und ihre Tochter auf dem Weg in den Skiurlaub nach Österreich.

„Ich hörte die Stimme: ,Willst du noch ewig hinter dem her fahren?’“, beginnt Claudia Fromme aus ihrem Roman zu lesen. „Dann sah ich einen VW-Bully auf uns zu kommen“, schildert sie weiter den schicksalhaften Tag am 20. Dezember 2008. Vom Unfall habe sie nichts mitgekriegt, sah in der nächsten bewussten Sequenz ein grünes OP-Tuch auf der Windschutzscheibe des Familienautos. „Ich befand mich in einem traumähnlichen Zwischenzustand und dachte noch, wir müssten doch bald ankommen“, steht weiter in dem Buch. Dann fand sie sich auf der Intensivstation in Innsbruck wieder. „Die Krankenschwester sagte mir, meine Annika sei ihren Verletzungen erlegen“, liest sie weiter aus ihrem Buch.

In einem Brief schilderte die Schwester später Claudia Fromme, dass sie sehr erstaunt davon gewesen sei, wie stark sie damals reagiert habe, erzählt Fromme. Als sie zu realisieren begann, was geschehen war, dachte sie sich: „Ich nehme das Schicksal an.“ Dann sprach eine Stimme aus ihr die nicht aus dem Verstand, sondern aus der Seele zu kommen schien: „Du sollst über den Tod reden.“ Und das tut sie seither auch.

Gegen alle Richtlinien und mit Hilfe einer Notfallnachsorgeschwester durfte Claudia Fromme ihre Tochter verabschieden. „Ich tastete nach ihren Händen unter dem grünen Tuch, fand sie aber nicht, ich spürte nur eine kalte Hülle, Annika war bereits wo anders.“ Claudia Fromme spürte nun, dass ihr Sohn Felix und ihr Mann Michael sie jetzt bräuchten. Als sie den damals zehnjährigen Sohn vom Tod seiner Schwester erzählte, da war ihr Mann bereits schon verstorben. Sie sagte Felix unvermittelt: „Habe keine Angst, die beiden sind jetzt zusammen und wir sind jetzt zusammen.“

Die sichtlich strahlende Fromme stellte dem dunklen Kapitel nach acht Jahren inneren Wachstums ein Gedicht ihres Verlegers voran: „Wenn Kinder vor den Eltern gehen, dann weint der Himmel Farben..., weil wir dann vielleicht verstehen, dass sie niemals starben.“

„Ich habe immer die Fähigkeit behalten, intensive Gefühle anzunehmen, ich habe Gott sei dank auch die tiefe Freude der Erinnerungen zugelassen, die ich in diesen Zeiten hatte“, erklärt sie bei der Lesung in Blaubeuren ihre tiefe Freude.

Szenenwechsel: Ein halbes Jahr nach dem Unfall wollten Claudia Fromme und Felix Silvester feiern, sie erwachte das erste Mal nach dem Unfall schmerzfrei. Als sie ihren Sohn zum Feuerwerk wecken will, geschieht es: „Ich fühlte mich durchdrungen von einem warmen Gefühl, ähnlich wie in warmem Sand zu liegen, ich fühlte wie ich aus Liebe leuchte und sah einen Lichtstrahl um mich. Ich fühlte eine unbändige Kraft in mir und hörte mich sagen: Ich bin Liebe.“ Seither habe sie Vertrauen in Gott und könne Mann Michael und Tochter Annika loslassen, weil sie spüre und wisse, dass sie in dieser Liebe seien und sie nichts trennen könne.

Seither setzt die positiv denkende Frau andere Prioritäten. Sie sei jetzt überzeugt vom Resonanzgesetz, dass was sie anziehe, käme zu ihr zurück. Zum Ende verlas sie einen Lieblingstext: „Freude ist wie ein Baum der sich dem Himmel entgegenstreckt und Trauer ist wie die Wurzeln die ins Erdinnere hineinwachsen, beides wird gebraucht...“

Unter der Schirmherrschaft von Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold veranstaltete der DRK-Ortsverein in Blaubeuren die Lesung aus dem Roman. Anlass war der Ausweitung des Notfallnachsorgedienstes Ehingen auf die Stadt Blaubeuren im Januar.

Autorin Claudia Fromme dankte Elisabeth Waibel, der Bereitschaftsleiterin des Notfallnachsorgedienstes Ehingen, und Christel Seppelfeld, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Blaubeuren, die mit zwei Helfern den Notfallnachsorgedienst auch in Blaubeuren ermögliche.