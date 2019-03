Öffentlicher Personennahverkehr, ländlicher Raum und ein Delta

Die Stühle im Vortragssaal der Blaubeurer Stadthalle waren gestellt. Aber nur wenige Zuhörer nahmen darauf Platz. Die SPD Blaubeuren hatte gemeinsam mit der SPD des Alb-Donau-Kreises eingeladen. Das Thema: „ÖPNV im ländlichen Raum – Regio-S-Bahn-Konzept Donau-Iller“. Gekommen war neben dem SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir der Referent Oliver Dümmler. Der Geschäftsführer des Vereins Regio-S-Bahn Donau-Iller erklärte am Mittwochabend das Konzept und die Ziele des Vereins.

Kleine Runde, großes Interesse

Dümmler schaute in die kleine Runde. Den wenigen aber dafür interessierten Zuhörern wollte er zunächst ein „Gefühl“ für die Region verschaffen – mit Hilfe von Zahlen und Daten. Der Einzugsbereich der Regio-S-Bahn Donau-Iller erstreckt sich über eine 6000 Quadratkilometer große Fläche mit gut 1,1 Millionen Einwohnern. Die größten Städte: Ulm (120 714 Einwohner), Neu-Ulm (60 572), Heidenheim (47 164), Memmingen (42 622), Biberach (32 591), Ehingen (25 170) und Senden (22 130 Einwohner). In der Region sind bedeutende Arbeitgeber verankert. „Doch wohin ist das Land unterwegs, wohin die Region und wo ist das Delta?“, fragte Dümmler. Ihm sei wichtig, zu betonen: Um Ziele zu verwirklichen, müssen mehrere Faktoren übereinstimmen und es müsse gemeinsam an einem Strang gezogen werden.

Die Ziele des Vereins stellte der Geschäftsführer ebenso dar wie den Zusammenschluss selbst. Bereits 1996 gab es eine Studie unter dem Stichwort „ÖPNV Modellprojekt Ulm/Neu-Ulm“. 2009 beauftragte der Regionalverband Donau-Iller in einer Versammlung eine zweistufige Machbarkeitsstudie. Nach einer Vorstudie im Jahr 2010 für die Machbarkeit einer Regio-S-Bahn Donau-Iller folgte zwei Jahre später die Hauptstudie. 2014 wurde diese mit Endbericht abgeschlossen, dann ein Zielkonzept erarbeitet. Der Verein „Regio-S-Bahn Donau-Iller“ wurde am 22. Dezember 2015 gegründet. Heute zählt dieser 92 institutionelle Mitglieder – also Gemeinden, Landkreise und Verbände.

Oliver Dümmler. (Foto: Scholz)

Der Verein sieht sich als zentrale Koordinationsstelle zwischen den Akteuren, gerade auch mit der Deutschen Bahn. Er möchte Interessen vertreten und die Mitglieder in fachlichen Fragen beraten – beispielsweise auch beim Projekt Bahnhof Blaubeuren. Zu den Zielen zählen vertaktete Verkehre, sinnvolle Durchmesserlinien, verdichtete Fahrpläne, die optimale Vernetzung mit anderen Angeboten wie Zug und Bus sowie ein barrierefreies System. „Außerdem wollen wir eine Marke werden“, so Dümmler. Jeder Fahrgast solle gleich erkennen, wofür der Verein mit seinen Angeboten und Ziele stehe. Derzeit werde vor allem auch die halbstündige Bedienung aller Mittel- und Oberzentren angestrebt. Wichtige Maßnahmen mit Blick auf die Infrastruktur müssten bei der Brenz-, Donau- und Illerbahn angegangen werden. Neue Haltepunkte seien ebenso notwendig.

Zustimmung bei Martin Rivoir, dem verkehrspolitischen Sprecher der SPD im Landtag: Die Region Donau-Iller müsse zusammenwachsen. „Die Zukunft gehört der Schiene“, meinte er. Mit der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm entstünden ganz neue Verkehrsströme, die wiederum andere Faktoren wie das Wohnen beeinflussen. Rivoir: Wer in Merklingen oder Ulm ankommt, der soll dann mit dem ÖPNV auch schnell in der Region unterwegs und so vielleicht am Wohnort sein.

Martin Rivoir. (Foto: Scholz)

Für Zuhörerin Inge Hagmann aus Erstetten passiert „noch zu wenig.“ Die Politiker müssten aktiv werden. „Der öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Raum wird vernachlässigt“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Auf die lange Diskussion darum schaute Wolfgang Dieminger, der Ortsvorsteher von Weiler. „In Weiler ist ein Haltepunkt vorgesehen. Mich interessiert, ob es zur Verwirklichung kommt und was man für eine Realisierung tun muss“, erklärte er. Mit Blick auf die Unesco-Fundstellen und den entsprechenden Tourismus erachte er einen guten ÖPNV zudem als dringend erforderlich. Es gehe ihm aber auch um den „ganz normalen Alltag“. Dieminger: „Eigentlich fahren ja nur Schulbusse.“ Das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs sei mau.