Wohnwagen geht in Flammen auf

Ein Wohnwagen hat am frühen Montagmorgen in der Nähe von Berghülen gebrannt. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Demnach stand der Wohnwagen nicht weit von der Straße zwischen Blaubeuren und Machtolsheim, bei Bühlenhausen. Er ging am frühen Montag in Flammen auf. Den Brand bemerkten Zeugen gegen 1.30 Uhr. Die Feuerwehr sei nach Angaben der Polizei schnell vor Ort gewesen. Sie konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Anhänger ausbrannte.

Was den Brand verursachte, ermittelt jetzt die Polizei. Hinweise auf eine Brandstiftung haben die Ermittler aktuell nicht. Den Sachschaden müssen die Polizisten noch schätzen.