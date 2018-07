Weitere Arbeiten für Aussegnungshalle sind vergeben

Die Sanierung und Erweiterung der Aussegnungshalle in Berghülen geht weiter. Die Ratsmitglieder vergaben in der jüngsten Sitzung weitere Aufgaben an Gewerke.

Estricharbeiten: Die Angebotsunterlagen wurden an drei Firmen herausgegeben. Zwei Angebote gingen ein. Den Zuschlag für die Arbeiten erhält die Firma Beller Estrich aus Weilheim mit einem Gesamtvolumen von 12 515 Euro. Die Ratsmitglieder gaben dafür einstimmig ihr Votum ab.

Fliesen: Drei Angebot bei insgesamt fünf ausgegebenen Unterlagen gingen ein. Die Arbeiten rund um die Fliesen wird die Firma Bausch aus Geislingen übernehmen. Der ursprüngliche Kostenansatz lag bei 22 000 Euro. Aufgrund der Marktlage und einer größere Fläche in der Halle fallen nun 26 549 Euro an. Auch darüber beschieden die Ratsmitglieder einstimmig.

Malerarbeiten: Fünf verschickte Angebotsunterlagen, fünf Angebote kamen zurück – Den Zuschlag erhält Maler Rauschmaier in Laichingen mit einem Gesamtvolumen von 7485 Euro. Zustimmung vom Gemeinderat.

Schreinerarbeiten und Wandverkleidung: Neun Firmen wurden angeschrieben, sechs Angebote gingen bei der Kommune ein. Die Firma Fink Duo aus Nellingen wird die Arbeiten ausführen. Kosten: 25 868 Euro. Bei der Abstimmung gab es eine Enthaltung. Ebenso beim Nachtragsangebot für die Elektro- und Fußbodenheizung. 22 199 Euro werden benötigt. Das Einlegen der Fußbodenheizung erfolgt im Rahmen der Estricharbeiten. Letztere laufen dadurch in zwei Arbeitsgängen ab. Eine Dämmung von 30 bis 40 Millimetern ist ebenfalls vorgesehen. „Damit die Wärme nach oben in die Halle absorbiert wird“, erklärte Mangold. Für diese Arbeiten bedarf es einer Abstimmung der Gewerke.

Architekt Thomas Ott hatte zudem erfreuliche Nachrichten. Die bisherige Gesamtsumme für die Arbeiten an der Aussegnungshalle belaufen sich derzeit auf 762 000 Euro. Veranschlagt waren in der Kostenberechnung aus dem Jahr 2016 einst 783 000 Euro. Zudem seien er und der Bürgermeister froh, dass mit Blick auf die Marktlage ausreichend Angebote für die beschränkten Ausschreibungen eingegangen seien.

Auch mit dem Baufortschritt könne die Kommune zufrieden sein. Die Dacharbeiten, die durchaus nicht einfach seien, laufen. Ab Mitte September soll das Gerüst abgebaut werden. Es folgen parallel zu den Außenarbeiten die Innenarbeiten. Ende des Jahres soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Fazit: gute Preise, gute Qualität und im Zeitplan.

Eine Mitteilung hatte noch der Bürgermeister zu machen. Bezüglich der geplanten Urnenwand (wir berichteten) hat am 2. Juli ein Vor-Ort-Termin stattgefunden. Die Ratsmitglieder waren sich wegen der Farbe des Steins noch uneinig. Die Urnenwand solle nun aber einen hellen Rahmen und dunkle Platten erhalten. In Sachen Schrift habe sich das Gremium dafür entschieden, dass diese einheitlich werden solle. „Nach einer kontroversen Diskussion“, fügte Bernd Mangold an. Die Mitglieder des Gemeinderates hätten zudem darüber nachgedacht, als Bestattungsform künftig anonyme Baumgräber anzubieten. „Dahingehend werden wir jetzt ein Konzept erarbeiten“, so der Bürgermeister. Auch er könne sich vorstellen, dass bei Bäumen mit einer größeren Grünfläche dieses Angebot entstehen könnte.