Deutlich mehr Geld als erwartet hat die Gemeinde Berghülen in diesem Jahr durch den Gemeindewald eingenommen. Das erfuhren die Gemeinderäte kürzlich in ihrer Sitzung.

„Das Waldjahr 2015 ist so gut wie abgeschlossen und der Waldwirtschaftsplan ist nahezu wie geplant verlaufen“, berichtete Revierförster Manfred Dupke. Die Einnahmen mit geplanten 48000 Euro stiegen sogar auf 54500 Euro, die Ausgaben von angesetzten 44500 stiegen nur auf knapp 48000 Euro, so dass ein Gewinn von 8700 Euro zu erwarten ist. Geplant waren 4000 Euro. Der relativ geringe Gewinn in 2015 wird in erster Linie durch den Neubau eines Maschinenwegs mit Kosten in Höhe von 15000 Euro erreicht.

Für 2016 sollen fast 2000 Pflanzen neu gesetzt werden, Kultursicherung von 2,8 Hektar und Jungbestandspflege auf 2,0 Hektar sind geplant. Kulturvorbereitung (0,1 Hektar) und Wildschutz durch eine Zaunanlage sind auf 0,5 Hektar geplant. In bestehenden Arealen sollen neue Bäume gepflanzt werden. Auf einer 50Ar (5000 Quadratmeter) großen Fläche will Manfred Dupke Christbäume – Fichten, Tannen und Edeltannen – setzen. Die Christbaumkultur soll in mehreren Abschnitten entstehen, um sie zeitversetzt über mehrere Jahre fällen zu können. Dafür wurde eine landwirtschaftlichen Fläche als Kulturfläche am Montag von der Gemeindeverwaltung genehmigt.

Einnahmen von Holzverkäufen einschließlich Christbaumverkauf (knapp 2000 Euro) werden für 2016 mit 38500 Euro angesetzt. Dem stehen Ausgaben von 27000 gegenüber, so dass ein Gewinn von 11 000 Euro verbleiben sollte. Der Holzeinschlag soll im 2016 etwa 850 Festmeter betragen, im Planansatz sind 790 Festmeter festgeschrieben.

Bereits 2015 und 2014 wurde diese Zahl leicht überschritten – wegen Eisbruch, Käferholz durch den trockenen Sommer oder Sturmschäden. Ein seit einigen Jahren stabil hoher Holzpreis macht die Berechnung recht zuverlässig. Im Plan 2016 sind auch die Pappeln in Bühlenhausen auf der Agenda. (cm)