Knapp zwei Jahre sind seit der Entdeckung des unterirdischen Flusses Nordblau Ende März 2011 vergangen. Doch die Höhlenforscher der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Blaukarst konnten in diesem Zeitraum der Hessenhauhöhle so manches Geheimnis entreißen und sie auf 144 Meter Tiefe und fast vier Kilometer Ganglänge vermessen.

In einem kostenlosen Vortrag unter dem Titel „Die Hessenhauhöhle – Eine unterirdische Reise zum Traumtunnel“ am 12. Januar stellen die Höhlenforscher der Arge ihre Ergebnisse in der Berghüler Auhalle vor.

Ein großer Flusstunnel von bis zu 20Metern Breite windet sich durch die unterirdische Alb, Tropfsteine von unglaublicher Schönheit säumen den Weg. Dabei steht die Erforschung der Höhle erst ganz am Anfang, teilen die Forscher mit.

Wasser fließt in den Blautopf

Bis zum bekannten Ende der Blautopfhöhle beträgt die Entfernung noch 1,5 Kilometer Luftlinie, bis nach Laichingen sogar fast sieben Kilometer. Das im Untergrund versickernde Wasser nimmt von Laichingen aus den Weg über die Hessenhauhöhle bis zum Blautopf. Dies konnte erst kürzlich durch Markierungsversuche im Rahmen eines Forschungsprojekts von Hydrogeologen des Karlsruher Instituts für Technologie sowie den Forschern der Arbeitsgemeinschaft Blautopf und der Arbeitsgemeinschaft Blaukarst nachgewiesen werden.

Darüber und über den aktuellen Forschungsstand in der Hessenhauhöhle werden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Blaukarst in der Auhalle in Berghülen berichten. Zu sehen sind detaillierte Karten der Hohlräume sowie Fotos und Filme.

Der Vortrag über die Hessenhauhöhle am Samstag, 12.Januar, beginnt um 19 Uhr in der Auhalle in Berghülen. Der Eintritt ist frei, für Getränke ist gesorgt.