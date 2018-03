TSV Berghülen mit fast 800 Mitgliedern

Zu Jahresversammlung des TSV Berghülen hat der Vereinsvorsitzende Oliver Borsdorf 93 Vereinsmitglieder und einige Gäste im Sportheim willkommen geheißen. So viele Mitglieder waren seit langem nicht mehr zu einer Versammlung gekommen. Zu Gast war auch der Vizepräsident des WLSB.

Knapp 800 Mitglieder zähle mittlerweile der TSV Berghülen, ließ der Vorsitzende Oliver Borsdorf wissen und ließ das vergangene Jahr 2017 Revue passieren. Zu den Veranstaltungen das Jahr über gehörten neben den vielen Sport- und Übungsstunden ein Nachmittag für ältere Mitglieder, der Kinder- und Sportheimfasching, das Fußballjugendturnier, das Volleyballturnier, das Tennis-Doppelturnier, der Vereinsausflug an den Ammersee. „Auch in seinem 86. Vereinsjahr war einiges für alle Alters- und Interessengruppen geboten“, fasste Borsdorf zusammen. Nach einem Blick auf 2018 dankte Borsdorf den ehrenamtlichen Mitgliedern, die den Verein am Leben halten und Neuerungen wie die neue Internetseite vorantreiben.

Stabile Kassenlage vorhanden

Schriftführerin Petra Zeifang berichtete von der Arbeit des Vereinsrats, der im abgelaufenen Jahr wieder zahlreiche neue Themen und auch Änderungen auf seiner Agenda hatte. Kassierer Florian Kast, der seit einem Jahr für die Zahlen im Verein zuständig ist, stellte diese vor und zeigte eine stabile finanzielle Situation. Kassenprüfer Herbert Kuttner bescheinigte dem Verein anhand der vorgelegten Zahlen eine einwandfreie Kassenführung.

Nach dem Einblick von Gesamtjugendleiter Philipp Eisele in die Aktivitäten der Jugend wie dem Kinderfasching und einem Fifa-Turnier starteten die Berichte der Abteilungsleiter des zurzeit sieben Abteilungen zählenden Vereins. Es startete mit den Fußballern, deren Aktive nach dem Trainerwechsel in einer furiosen Rückrunde den Klassenerhalt schafften, jetzt jedoch erneut nicht allzu gut dastehen. In dem Bericht, den Jugendstellvertreter Jan Breitinger wegen der erst kürzlich neu gewählten Abteilungsleitung vorlas, ging er auf die sehr gute Jugendarbeit in den Teams aller Altersklassen ein. Eine sehr aktive Truppe hat auch AH-Leiter Thomas Böttinger um sich. Neben zahlreichen teils sehr erfolgreichen Turnieren und Testspielen steht natürlich auch der Spaß ganz oben an. Der Bericht der AH wurde von Jürgen Kromer vorgetragen. Es folgte der Bericht der Schachspieler, in dem Karl Kast von seinen fünf erfolgreichen Teams und einem Trainingslager berichtete.

Harald Dick berichtete von den im vergangenen Jahr witterungsbedingt weniger ausgetragenen Winteraktivitäten der Skiabteilung. Für die Tennisspieler aus Berghülen wartete Annette Schäfer mit Daten und Fakten auf: Sehr erfolgreich seien die Aktiven für die Senioren gewesen, zwei Meisterschaften konnten die drei Jugendteams einfahren. Eher durchwachsen sei das Jahr 2017 bei den aktiven Tischtennismannschaften gewesen, meinte Ruth Nübling. Die Zahl der Jugendspiele sei gestiegen. Bei der Turnabteilung ging Sabine Nübling auf die Vielzahl der Kurse ein. Beim Volleyball verlief das Jahr durchwachsen, so Sarah Kast. Die zwei Mannschaften wurden auf ein aktives Team reduziert.

Philipp Unfried bleibt Vize-Chef

Nach den Berichten aus den Abteilungen bedankte sich Bürgermeister Bernd Mangold bei den Mitgliedern, Trainern und Betreuern des TSV Berghülen für deren Engagement. Zudem beantragte er die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte. Nach einer kleinen Pause standen die Wahlen auf dem Programm. Diese begannen mit der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden, wobei sich Philipp Unfried zu einer zweiten Amtszeit bereit erklärte und von der Versammlung einstimmig gewählt wurde.

Auf Vorschlag eines laut Satzung möglichen dritten stellvertretenden Vorsitzenden fand sich kein Freiwilliger. Die Beiräte Julius Kast, Bernd Nüssle und Jürgen Schöll wurden wie Schriftführerin Petra Zeifang für zwei Jahre gewählt. In ihrem Amt bestätigt wurde Sabine Nübling in der Turnabteilung, neu gewählt wurde die Doppelspitze bei den Fußballern mit Ralph Powell und Dieter Reichmann. Zudem stimmten die Mitglieder der Änderung der Mitgliedsbeiträge in deutlicher Mehrheit zu.