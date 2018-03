Tennis-Abteilung denkt über Obergrenze nach

Abteilungsleiterin Annette Schäfer hat am Samstag knapp 40 Mitglieder zur Abteilungsversammlung der Tennisabteilung im Berghüler Sportheim begrüßt. Erfreulich: Sie konnte von weiter steigenden Mitgliederzahlen berichten, was den Kurs der Abteilung bestätige, wie es in einer Mitteilung heißt. In einem Jahresrückblick erwähnte sie neben dem verschneiten Saisonauftakt im April und „den tollen Ergebnissen aus sportlicher Sicht“ den „Bayerischen Abend“. 25 Mitglieder wurden geehrt, mit Silber oder Gold für ihre entsprechende Anzahl an geleisteten Spielen für die Tennisabteilung. Höhepunkt des vergangenen Jahres: die sechste Auflage des Doppelturniers mit erneuter Rekordbeteiligung.

Schriftführer Florian Steeb stellte die Mitgliederzahlen graphisch dar. Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Plus von 25, was zu jetzt 170 Mitgliedern führt. Den größten Zuwachs gab es erneut im Jugendbereich mit 15 Kindern, aber auch die neun neuen Aktiven „lassen positiv in die Zukunft blicken“. Das Modell des Schnupperns zahle sich nun aus: 13 Mitglieder daraus spielen nun aktiv. In seinem Rückblick berichtete er weiter von laufenden Aktionen neben dem Platz, wie dem „zweiten Berghüler Bierdiplom“ oder der neu gestalteten Lounge im Wintergarten.

Kassier Herbert Kutner blickte trotz steigender Ausgaben im laufenden Spielbetrieb (durch steigende Hallengebühren in der Wintersaison) auf ein wirtschaftlich gesundes Jahr zurück.

Sportwart Philipp Unfried sprach von einem „sehr erfolgreichen Saisonverlauf“. Mit zwei Aufstiegen, zwei Vizemeisterschaften und zwei Klassenerhalten sei die Bilanz im Erwachsenenbereich „hervorragend“. Auch der Ausblick auf 2018 klinge vielversprechend. Es würden noch mehr Mannschaften an der Verbandsrunde teilnehmen (sieben Aktive), zudem werde die Damenmannschaft wieder eine Sechser-Mannschaft stellen. Neu dazu kommen die Herren 40. Auch mindestens eine Mixed-Runde soll gemeldet werden. Mit Ausblick auf das siebte Berghüler Doppelturnier (29. August bis 2. September ) sprach er von einer eventuell nötigen Teilnehmerfeld-Obergrenze.

„Unfassbar tolle Saison“

Jugendwart Julius Kast berichtete von einer „unfassbar tollen Saison“ der Tennisjugend. Die Knaben wurden in ihrem ersten Meldejahr auf Anhieb Vizemeister. Noch erfolgreicher waren die U12 und die U10, die jeweils Meister wurden. Viel Lob gab es auch für die Traineranwärter Oliver Schoch und Moritz Walter, die den bisher etatmäßigen Trainer Philipp Unfried unterstützen werden. Einen besonderen Dank sprach er den Eltern und allen Betreuern aus, allen voran der Vereinsführung, von der die Jugendarbeit immer bestens unterstützt werde. Für 2018 sind mit der U8 und einer zweiten U12 insgesamt fünf Mannschaften im Jugendbereich am Start.

Technischer Leiter Otto Veiel berichtete über ein erfolgreiches aber auch sehr arbeitsintensives Jahr 2017. Neben üblichen Instandsetzungsarbeiten seien die neuen Windblenden in den Vereinsfarben blau und weiß erwähnenswert. Die knapp 650 geleisteten Arbeitsstunden der Mitglieder seien „ordentlich“.

Auch Heimwart Julian Mayer und der scheidende Veranstaltungskoordinator Philipp Hawor-Lau konnten „nur Positives“ berichten. Abschließend nahm Bürgermeister Bernd Mangold die Entlastung der Abteilungsleitung vor. Bei den Wahlen wurden Florian Steeb (Schriftführer), Philipp Unfried (Sportwart) und Julius Kast (Jugendwart) für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Ausschuss ist Oliver Schoch als Breitensportwart. Ohne Beisitz im Ausschuss wird Ralph Powell die Veranstaltungskoordination unterstützen.