Neue Einsatzjacken für die Freiwillige Feuerwehr Berghülen

Freude bei den Wehrmännern von Berghülen. Die neuen Einsatzjacken für die Freiwillige Feuerwehr Berghülen sind eingetroffen. Am Sonntag wurden den 51 Kameraden der Einsatzabteilung der Freiwilligen-Feuerwehr Berghülen die neuen Einsatzjacken ausgehändigt. Bei der Einsatzabteilung handelt es sich um aktive Feuerwehrkameraden zwischen dem 17. und 65. Lebensjahr. Die Ersatzbeschaffung wurde nötig, da die bisherigen „Jäger 90“-Einsatzjacken aufgrund ihres Alters und Abnutzung ausgesondert werden mussten. Mit den jetzt neu beschafften Einsatzjacken der Marke „Viking“ kann bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen ein optimaler Schutz für die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden gewährleistet werden. Die Investition in Höhe von etwa 20 000 Euro in die Sicherheit konnte anschließend beim Gewerbenachmittag in Berghülen der Bevölkerung vorgeführt werden.