Motorräder knattern zum Gottesdienst

Bühlenhausen wurde am Sonntag zu einer Art Pilgerstätte. Die „Biker under Gods command“ (BUGC) hatten erneut zum Motorradgottesdienst mit fetziger Musik, lustigem Programm und Gedanken zu Gott eingeladen.

Motorrad für Motorrad reiht sich ein

Eine Schlange chromblitzender Motorräder wurde immer länger. Motorrad für Motorrad reihte sich ein. „Wir kommen aus Kircheim Teck und sind schon seit Anbeginn des Motorradgottesdienstes dabei. Wir versuchen, immer zu kommen“, erzählte Joachim Scheer. Der Motorradgottesdienst in Bühlenhausen, der von den BUGC seit 1996 organisiert wird, sei eine gute Anlaufstelle, um auch Andere zu treffen, die man nur an diesem Tag und somit ein Mal im Jahr sehe. „Außerdem sind wir in einem christlichen Motorradclub. Das passt hier einfach“, fügte Scheer an. Neben ihm stand Jürgen Käppeler und nickte. „Das hat einfach Flair hier. Man kann kommen, wie man ist, sich auf Bierzeltgarnituren setzen, unterhalten und den Gottesdienst zusammen feiern. Die Botschaft ist immer gehaltvoll“, sagte Käppeler.

So sollte es auch in diesem Jahr wieder sein. Aufgrund des bewölkten Himmels baute die Mössinger Band Sprinx dieses Mal in der Scheune auf. Die ersten Klänge lockten die Biker. Schnell waren alle Plätze belegt, so dass zusätzliche Bänke im Freien aufgestellt wurden. „Wir freuen uns, dass wir wieder mit dabei sind und spielen und auch, dass ihr immer wieder kommt“, hieß es von der Band, die dann durch die Musik sprach. In den englischen aber auch deutschen Texten ging es um Treue, um Freundschaft, Liebe aber auch Versagen. Dann war es Markus Kast, der gebürtige Bühlenhausener und Mitglied der „Biker under Gods command“, der das Wort ergriff. „Es lohnt sich, zu kommen. Macht euch mit eurem Nebensitzer bekannt“, forderte er auf und merkte auch an: „Ich weiß nicht, wo er jetzt sitzt, aber Jesus ist sicherlich unter uns.“ Gottes Werk werde für immer bestehen. Kast appellierte: „Seid fröhlich und genießt das Leben.“

Fast 400 Teilnehmer

Fast 400 Interessierte sind zum Gottesdienst gekommen, hörten der Predigt von Heinz Spindler zu. Spindler arbeitet unter anderem für die Christlichen Fachkräfte International (CFI) in Serbien. „Er war schon mehrere Male mit dabei“, erzählte Christine Burkhardt, deren Mann Jochen ebenfalls BUGC-Mitglied ist. So war auch sie gestern im Einsatz. Doch sie sei gerne immer wieder mit dabei, denn der Bühlenhausener Gottesdienst für die Motorradfahrer habe etwas ganz Besonderes an sich. „Schön ist außerdem, dass auch Leute aus dem Ort gekommen sind, um teilzunehmen“, freute sie sich. Das Angebot sei somit eine Plattform – für die Motorradfahrer, die sich austauschen, und für alle Interessierten, die dazu kommen und gemeinsam Zeit verbringen. Wer durch die Reihen schaute, der erkannte auch schnell: Viele Generationen feierten zusammen.

Der Motorradgottesdienst folgt zudem einem guten Zweck. Essen und Trinken wurden nicht verkauft, sondern auf Spendenbasis abgegeben. Der Erlös der Veranstaltung soll laut Mitteilung an von Matthias Ruopp christlich-soziale Projekte in Rumänien gehen. Zu diesen hätten die BUGC bereits einen langjährigen Bezug und garantieren auch, dass jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht wird.

Die Besucher des Motorradgottesdienstes teilten nicht nur ihre Freude am Fahren, sondern auch den Willen, zu helfen und ihren Glauben.