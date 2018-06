Mit Bike und Bibel nach Bühlenhausen

Eine lange Reihe chromblitzender Motorräder, fetzige Rockmusik und ein lustiges Rahmenprogramm. Es ist ordentlich was geboten beim Motorradgottesdienst in Bühlenhausen, der dieses Jahr am kommenden Sonntag, 17. Juni, um 10 Uhr stattfindet.

Bereits seit 1996 organisieren die „Biker under Gods command“ (BUGC) dieses Event, das laut Mitteilung mittlerweile weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist. Demnach können die Gastgeber nach eigenen Angaben jedes Jahr aufs Neue mehrere hundert Motorradfahrer aus ganz Süddeutschland begrüßen. Es kamen aber auch schon Biker aus Belgien, der Schweiz und Norwegen in den Berghüler Ortsteil Bühlenhausen.

Besucher als Wiederholungstäter

Viele Besucher sind laut Mitteilung „Wiederholungstäter“ – sie kommen jedes Jahr wieder, sei es wegen der lebensnahen Predigt, der Atmosphäre der ganzen Veranstaltung oder wegen der Gastfreundschaft der BUGC, die sich laut Mitteilung seit mehr als 22 Jahren als einer der wenigen christlichen Motorradclubs einen Namen gemacht haben. Viele Gäste loben nach eigenen Angaben jedes Jahr die Organisation des Open-Air-Gottesdienstes und die Art der BUGC, ihr Christsein zu leben.

Essen und Trinken werden nicht verkauft, sondern auf Spendenbasis ausgegeben. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht laut Mitteilung an christlich-soziale Projekte in Rumänien, zu denen die BUGC einen langjährigen Bezug haben. Sie garantieren, dass jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht wird.

Außer dem Motorradgottesdienst veranstalten die BUGC jedes Jahr eine Winterparty. Eine weitere, immer wiederkehrende Aktion ist das so genannte „Sägen für Rumänien“. Die BUGC bekommen von der Gemeinde Berghülen kostenloses Brennholz in Form stehender Bäume zur Verfügung gestellt. Diese werden dann zu Brennholz verarbeitet, verkauft und der Erlös davon wird nach Rumänien gespendet.