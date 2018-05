Der Berghüler Kirchplatz sei wunderschön, nur der Turm mache einen schlechten Eindruck. „Dabei ist er doch ein Wahrzeichen von Berghülen“, sagt Anna Reinhardt. Die 76-Jährige stammt gebürtig aus Berghülen und deswegen steht für sie auch fest: „Mir liegt unser schönes Berghülen am Herzen.“

Der Kirchturm ist ihr deswegen „ein Dorn“ im Auge, weil die Außenfassade sehr schmutzig wirkt. Bei einem der Brunnenfeste sei das in Gesprächen nochmal hervorgehoben worden. Reinhardt beschloss, zu handeln. Sie regte Gespräche an – beispielsweise mit dem Pfarrer. „Dann habe ich eine Einladung für einen Kirchturmkreis herausgegeben“, erinnert sie sich. Das erste Treffen dieses Kreises fand am 2. Juni des vergangenen Jahres statt. „29 Leute waren gekommen“, freut sich die Berghülerin noch heute darüber. Sie sieht darin ein Zeichen, dass die Belange im Ort den Einwohnern wichtig sind.

Spenden statt Geschenke

Beim Treffen hätte jeder seine Ideen einbringen können. „Von Bürgermeister Bernd Mangold kam dann der Vorschlag für ein Kirchturmcafé“, erzählt Reinhardt. Diese Idee wurde umgesetzt. Seither findet es immer an den Sonntagen in der Ferienzeit statt. Dann heißt es: gemeinsames Kaffeetrinken auf dem Kirchplatz. „Die Beteiligung ist grandios. 129 Kuchen haben wir insgesamt für das Kirchturmcafé gespendet bekommen“, sagt Anna Reinhardt. Dass sich die Berghüler so für das Vorhaben einsetzen, beeindruckt die 76-Jährige.

Auch sie selbst ist mit dabei und möchte bestmöglich unterstützen. „Wir haben im vergangenen Jahr am 1. Mai unsere goldene Hochzeit gefeiert. Wir wollten jedoch keine Geschenke. Ein Freund hatte uns dann eine Spardose in Form eines Kirchturmes vorbereitet“, berichtet die Berghülerin, deren Elternhaus ganz in der Nähe der Kirche lag. Die gespendeten 3000 Euro habe sie als Grundstock für das Vorhaben gegeben.

125 000 Euro Gesamtkosten

Insgesamt würden für eine neue Turmfassade 125 000 Euro benötigt. „61 000 Euro brauchen wir, bevor wir einen Architekten beauftragen können“, weiß Reinhardt. Den Restbetrag zur Gesamtsumme würde die Kirchengemeinde übernehmen. Bisher seien um die 47 000 Euro zusammengekommen. „Es ist einfach beispielhaft, wie die Bevölkerung mitmacht“, bedankt sich die 76-Jährige.

Ziel sei nun, die verbleibenden 14 000 Euro noch in diesem Jahr „zusammenzubringen“. An Unterstützung mangele es nicht. Tombola beim Gewerbetag, Erträge aus der Lichtmess mit Spanferkelessen, Konzert des Posaunenchors: Viele Aktionen seien schon gelaufen, um Geld für das Vorhaben zu sammeln. Weitere stehen an.

Am Samstag, 16. Juni, ist ein Maultaschenverkauf geplant. „Unser Mesner setzt sich dafür stark ein – mit der Kirchengemeinde Rottenacker bei Ehingen“, berichtet die Berghülerin. Die Maultaschen würden im Berghüler Backhaus hergestellt und dann ab 10 Uhr zum Verkauf angeboten.

Ein weiteres wichtiges Standbein bleibt das Kirchturmcafé. „Immer an den Ferien-Sonntagen. Los geht es also wieder ab dem 29. Juli“, freut sich Reinhardt schon. Derzeit sitze die Gruppe auch an den Planungen für eine Versammlung. „Jeder kann mitmachen. Das ist wichtig“, sagt die 76-Jährige. Der Helfer- und Unterstützerkreis sei keinesfalls abgeschlossen. Jeder, der sich beteiligen möchte, könne dies auch tun. Nur gemeinsam könne das Vorhaben gestemmt werden. „Und alle im Ausschuss helfen mit“, meint Reinhardt. Jeder übernehme eine Aufgabe. Das sei längst keine Selbstverständlichkeit. Das wisse Anna Reinhardt. Deswegen sei sie auch so stolz, dass die Liebe zum Heimatort verbinde.