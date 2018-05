Kommunion in Berghülen

Sieben sei die Zahl der Vollkommenheit – und so treffe es sich gut, dass sieben Kinder in der katholischen Kirche in Berghülen jüngst die Feiern der Erstkommunion in der katholischen Seelsorgeeinheit Laichinger Alb in diesem Jahr beschlossen haben. Dies waren Tessa Böger (Asch), Leonie Hunger (Asch), Emanuel Kljajic (Berghülen), Deborah Notarangelo (Berghülen), Maximilian Renz (Berghülen), Kristijan Zeba (Berghülen) und Fran Muzincic (Merklingen). Nicht nur das herrliche Frühlingswetter trug zur Festtagsstimmung bei. Das begeisterte Singen der Kommunionkinder, unterstützt von einer Musikgruppe, steckte auch die Festgäste an, heißt es in der Mitteilung. „Jesus, wo wohnst du?“ – diese Frage, die einst die Jünger an Jesus richteten, deutete Pfarrer Karl Enderle in seiner Predigt: „Jesu Wohnung ist unsere Wohnung, unser Herzen, unsere Kirche. Wo Jesus wohnt, können wir zu Hause sein.“