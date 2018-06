Hartes Stück Arbeit für die Tischtennisherren aus Berghülen

Nur zwei Partien sind es für die Berghüler Tischtennisspieler am Wochenende angestanden. Die Damen verloren hoch, die Männer erkämpften sich ein Remis.

Eine deftige Klatsche mussten die Damen des TSV Berghülen beim SC Berg II mit 0:8 einstecken. Zeifang/Frank und Nübling/Mayer kassierten so schon die zweite Niederlage und haben derzeit die Rote Laterne in der Damen-Bezirksklasse inne. Auch gegen den Titelaspiranten RSV Ermingen I wird es am 21. Oktober in der Auhalle nichts zu holen geben.

Ein hartes Stück Arbeit hatten die Tischtennisherren beim SC Lehr III beim 8:8-Remis erlebt. In den Doppeln gab es zwei Siege und zwei Niederlagen. Nübling / Frank siegten und Mutschler/Mayer verloren. Das entscheidende Schluss Doppel holten dann Buschko/ Frank mit 3:2 Sätzen zum Remis. Ihr erstes Match verloren sie mit 1:3. Hans Peter Buschko, Timo Nübling und Alexander Mayer siegten jeweils zweimal und Oliver Mutschler, Lukas Frank und Erhard Frank blieben ohne Sieg. Beide Teams bleiben in der Kreisklasse B im hinteren Tabellendrittel mit 1:3 Punkten.

Nächsten Samstag, 15. Oktober, empfangen die Tischtennisherren des TSV Berghülen den VfB Ulm. Außerdem spielen die Mädchen gegen den TSV Herrlingen und die Jungen gegen den TSV Laichingen.