Gefahrensituation bei Berghülen soll entschärft werden

Gute Nachrichten aus dem Gemeinderat Berghülen: Der hiesige Bürgermeister Bernd Mangold berichtete in der jüngsten Sitzung von einem Erfolg. Auf der Landesstraße 1230 von Machtolsheim in Richtung Blaubeuren wird eine Temporeduzierung auf 70 Stundenkilometer eingeführt. Bisher dürfen dort 100 Stundenkilometer gefahren werden.

Gefährliche Situationen

Im Bereich der Einmündung nach und von Berghülen hätten sich schon mehrere gefährliche Situationen ereignet – auch Unfälle. Mangold denke dann an jenen schweren Unfall im Oktober vergangenen Jahres zurück. Zwei Menschen waren auf der Landesstraße zwischen Machtolsheim und Berghülen ums Leben gekommen. Die damalige Situation: Eine Polo-Fahrerin wollte von Berghülen aus nach links auf die L1230 abbiegen. Dabei habe sie einen aus Blaubeuren kommenden Mercedes übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedes geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Skoda zusammen. Der Mercedes-Fahrer verstarb sofort, der Fahrer des Skoda kurze Zeit später. Die Polo-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Gutachter habe beim Mercedes-Fahrer eine Geschwindigkeit von 206 Stundenkilometer festgestellt.

Gemeinde wird aktiv

„Wir sind nach dem Unfall auch aktiv geworden“, zeigt Mangold im Gespräch mit dieser Zeitung auf. Es habe eine Verkehrsschau gegeben. Zunächst sollte laut Straßenbauamt die Hecke zurückgeschnitten werden, um eine bessere Einsicht zu garantieren. „210 Meter muss man sehen können, damit man 100 Stundenkilometer fahren kann“, weiß das Gemeindeoberhaupt.

Es sei reagiert worden, die Hecke wurde gestutzt. Doch jetzt sei herausgekommen, dass trotzdem Handlungsbedarf bestehe. So sei die Entscheidung gefallen, auf Höhe Berghülen eine Geschwindigkeitsreduzierung vorzunehmen. Künftig sollen dort nur noch 70 Stundenkilometer gefahren werden. Die entsprechenden Schilder sollen laut Bernd Mangold in dieser Woche aufgestellt werden.

„Wir sind da wirklich froh drüber. Es gab schon viele brenzlige Situationen“, so Mangold und fügt an: „Wir hoffen, dass die Geschwindigkeit jetzt reduziert wird und so ein kleiner Teil zur Verbesserung der Verkehrssituation beigetragen werden kann.“

Brückenwerk ist problematisch

Ganz kritisch sei es für Fahrer aus Richtung Blaubeuren kommend. „Problematisch ist eben auch die Brücke in Richtung Suppingen. Durch das Brückenwerk kann man nicht weit sehen. Dann kommt hinzu, dass schnell gefahren wird“, sagt Mangold und verweist nochmals auf den schweren Unfall im Herbst vergangenen Jahres. Die Geschwindigkeitsreduzierung sei deswegen der nötige wichtige und richtige Schritt. Tempo 70 soll dann in beide Richtungen Bestand haben.

Mehr entdecken: Ermittlungen zu tödlichem Unfall abgeschlossen

Mehr entdecken: Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall