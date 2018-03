Bessere Sicht auf die Einfahrt soll erreicht werden

Die beantragten Tempo-30-Zonen können in Berghülen nicht eingerichtet werden. Bei einer Verkehrsschau Anfang Februar überprüfte das Straßenverkehrsamt auf Wunsch der Gemeindeverwaltung mögliche Temporeduzierungen in Berghülen und Bühlenhausen. Die rechtlichen Voraussetzungen seien jedoch laut Bürgermeister Bernd Mangold nicht erreicht.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung teilte der Rathauschef mit, dass sich der Wunsch auf Tempo 30-Einrichtungen in der Ortsdurchfahrtstraße nur an Stellen mit Unfallschwerpunkten durchsetzen lasse. Auch bei erforderlichem Lärmschutz durch erhöhtes Verkehrsaufkommen wäre dies möglich. „Beides ist aber in Berghülen nicht der Fall. 3500 Fahrzeuge in 24 Stunden – dieses Verkehrsaufkommen in unserer Gemeinde ist weit entfernt von dem, was man dafür bräuchte und eine Geschwindigkeitsreduzierung deswegen nicht möglich.“

Allerdings hat die Gemeinde bereits die Möglichkeit genutzt, an zwei weiteren Stellen eine Reduzierung der Geschwindigkeit zu beantragen. Diese aber nach Öffnungszeiten. Im Bereich der Schule und des Kindergartens sollen Autofahrer durch ein Hinweisschild auf eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer zwischen 7 und 17 Uhr hingewiesen werden. „Da entsteht dann zwar ein kleiner Schilderwald, aber das ist eben so“, fügte Mangold hinzu.

Nach dem schweren Verkehrsunfall im Herbst des vergangenen Jahres mit einem Todesopfer hat Mangold auch für eine Begutachtung des Einmündungsbereichs an der L1230 gesorgt und damit eine mögliche Geschwindigkeitsbeschränkung überprüfen lassen. Fazit: Sträucher und Bäume an der Böschung zur Einfahrt nach Berghülen werden zurückgeschnitten, um eine Sichtweise im Kreuzungsbereich von mindestens 200 Metern zu ermöglichen, so dass auf der L1230 überhaupt mit einem Tempo von 100 Stundenkilometern gefahren werden darf. Die Einfahrt werde dann noch einmal überprüft.