Berghüler Tüftler klagt über Bürokratie

Die in Berghülen ansässige Firma Galaxy Energy errichtete im Jahr 2010 das weltweit erste Industriegebäude, das sich allein durch Sonnenenergie selbst versorgen kann. Landtagsabgeordneter Manuel Hagel (CDU) zeigte sich kürzlich bei einem Besuch begeistert, nahm aber auch eine Beschwerde mit nach Stuttgart: „Bürokratische und finanzielle Hürden machen es schwäbischen Tüftlern nicht gerade leicht“, klagte Geschäftsführer Georg Schöll.

Schon im Jahr 2011 errichtete das Familienunternehmen mit dem neuen Firmenstandort zugleich ein Pilot- und Forschungsprojekt durch ein Plus-Energie-Gebäude, das jeden Besucher begeistert: „Hier geht es nicht nur um Strom durch die Sonne, sondern auch um Wärme und Licht und damit um einen optimalen Arbeitsplatz“, erklärte Georg Schöll dem staunenden Landtagsabgeordneten. Schöll, der auf autarke Energieversorgung und Nachhaltigkeit setzt, betonte, das Gebäude biete jetzt noch weitere Entwicklungs- und Testmöglichkeiten für neue Prototypen: „Wir versuchen alles möglich zu machen, was im erneuerbaren Bereich möglich ist.“

Dabei, auch für Hagel, nicht leicht zu verstehen: Der Eisspeicher. „Wir ziehen Wärme ab, bringen sie in Eisspeicher und können damit das Gebäude im Sommer kühlen und im Winter heizen“, berichtet Schöll. Verschiedene Technologien habe er dafür genutzt und vereint, um dar für einen Mehrwert zu sorgen. „Man stelle sich vor, dass man den Wärmeabfall, den keiner mehr will, zum Beispiel aus einem anderen Gerät, in einen Speicher bringt. Wir produzieren also aus Wärmabfall und der entsprechenden Technik eine andere Energiequelle“, erklärt Eva Maria Schöll, Tochter des Geschäftsführers.

Eine weitere Entwicklung des Unternehmens sei ein schnell aufzubauendes Freiland-Montagegestell für Megawattprojekte: „Bisher brauchte man für einen Kilowatt Strom etwa eine halbe Stunde. Wir schaffen das jetzt in fünf Minuten“, betonte Schöll. Bei größeren Projekten könne dies die Aufbauzeit von drei Monaten auf eine Woche reduzieren und das wirke sich natürlich auf den Preis aus.

Forschung und Entwicklung kosten Geld, die entsprechend notwendige Unterstützung für die gesamte Energiebranche vermisste Georg Schöll aber: „Bund und auch Land sollten das Potential schwäbischer Tüftler sehen. All die Möglichkeiten in der Neuentwicklung müssen schließlich finanziert werden.“ Durch das EEG-Gesetz sei vieles nicht mehr möglich und deswegen spiele der ausländische Markt eine immer wichtigere Rolle.

Hagel hat den Hinweis mit nach Stuttgart genommen und versprach dem Unternehmen mit 18 Mitarbeitern die Klärung noch offener Fragen zu forcieren: „Wenn unsere Tüftler mit so viel Hindernissen behaftet sind, geht unser Know How ins Ausland das darf nicht passieren.“