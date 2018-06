Berghülen weiht die Untere Hüle ein

Am Wochenende ist es soweit: Die Gemeinde Berghülen kann ihre neu geschaffene „Untere Hüle“ am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juli, einweihen. Schon im Jahre 2009 hatten die Berghüler Gemeinderäte die Reaktivierung der „Unteren Hüle“ in der Weidenstraße beschlossen, nun ist das Projekt verwirklicht und wird bei einem zweitägigen Fest eingeweiht.

Das Fest startet am Samstag um 17.30 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein, ehe von 20 Uhr an die „Hülenparty“ mit dem Albexpress in Schwung kommen soll. Am Sonntag geht das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst weiter, den der Posaunenchor Bühlenhausen musikalisch gestaltet.

Die offizielle Einweihung mit Grußworten und einem „Hühlensketch“ ist um 11 Uhr. Bürgermeister Bernd Mangold wird auf die Entstehungs- und Baugeschichte der Berghüler Hüle eingehen. Reichhaltig ist der Mittagstisch, der von 12 Uhr an serviert wird. Die örtlichen Vereine bieten eine reiche Auswahl an Speisen. Am Nachmittag trägt die Seniorenkapelle des Alb-Donau-Kreises von 14 Uhr an zur musikalischen Unterhaltung bei.

Über Monate hat die Gemeinde Berghüler ihre „Untere Hüle“ in unmittelbarer Nachbarschaft zur katholischen Kirche in der Weidenstraße wieder hergestellt. Schwere Bagger waren im Einsatz, um eine tiefere Senke für die zukünftige Hüle zu baggern und um sämtliche Steine und Findlinge zu setzen. Die Baukosten waren mit rund 120 000 Euro veranschlagt. Zum Teil wurden die Baukosten aus den Ausgleichsmaßnahmen für die drei gebauten Windräder finanziert.

Wann diese Hüle bei der katholischen Kirche ursprünglich entstanden ist, ist unbekannt. In der Gemeinde Berghülen gab es noch mehr Hülen: Neben vier Hülen im Ortskern (Obere Hüle, Rosshüle, Mayerhüle und Obere Kuchenhüle) gab es auch noch zahlreiche sogenannte Feldhülen (etwa die Steinhüle, Fleinshüle, Oberweilerhüle), die sich außerhalb des Dorfes befanden. Zu diesen Teichen gehörte damals auch die „Untere Hüle“ in der Weidenstraße.

Die vielen Hülen auf der Alb spiegeln die Wassernot wider, mit der die Bewohner der Alb schwer zu kämpfen hatten. Hülen waren damals die einzige Möglichkeit, wo sich auf der Alb Wasser sammeln konnte. Die Albwasserversorgung war eine wasserbautechnische Pionierleistung, mit deren Umsetzung 1870 begonnen wurde. Ingenieur und Baurat Karl Ehmann machte es möglich, dass Wasser die Alb „hinauf floss“. Erst als die Albwasserversorgung Realität war und ausreichend Wasserleitungen auf die Alb verlegt waren, verloren die Wasserlöcher ihre Bedeutung. Viele Hülen wurden trocken gelegt und zum Teil zugeschüttet. Die Hüllen wurden überflüssig. Im Fall der „Unteren Hüle“ in Berghülen soll dies Anfang der 1960er-Jahre geschehen sein.