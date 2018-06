Berghülen spricht über Merklinger Bahnhof

Schon bei der Gründung des Verbands Region Schwäbische Alb Ende 2016 waren sich die Verbandsmitglieder Laichingen, Berghülen, Drackenstein, Heroldstatt, Hohenstadt, Merklingen, Nellingen und Westerheim darüber einig, dass 20 Prozent der Verbandsanteile später an weitere, neue Mitglieder des Zweckverbandes abgegeben werden können. Der Verbandsverwaltung liegen nun, wie bereits mehrfach berichtet, Anträge weiterer Kommunen auf eine Mitgliedschaft vor. Diese Anfragen belaufen sich auf eine Beteiligungsquote von insgesamt zwölf Prozent. Eine prozentuale Neufestsetzung für alle Verbandsmitglieder ist deswegen notwendig geworden.

Zahl der fahrenden Züge

Bisherige Mitglieder geben also gewisse Prozentpunkte ab, so dass die möglicherweise neuen Gemeinden dann mit Beteiligungsquoten ausgestattet werden können: Bad Ditzenbach mit drei Prozent, Dornstadt mit sechs Prozent, Mühlhausen mit einem Prozent und Wiesensteig mit zwei Prozent.

Der Gemeinderat Berghülen hat, wie auch andere Gemeinden, in seiner Sitzung am Dienstagabend einer Senkung der eigenen Anteilsquote von neun auf acht Prozent zugestimmt und ebenso der Zurechnung von diesen auf die zusätzlichen Mitglieder. Gemeinderat Walter Nessyt erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde Berghülen in absehbarer Zeit Position beziehen und sich zur Anzahl der voraussichtlich fahrenden Züge äußern sollte. Der Inhalt soll in einer nicht öffentlichen Sitzung erörtert werden. (memu)