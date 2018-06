Berghülen lädt zum Seitenkistenrennen

Der Württembergische Christusbund Berghülen lädt wieder ein zu seinem Seifenkistenrennen. Bereits 27 Fahrer haben sich angemeldet. Die Berg-hinab-Gaudi findet statt am Sonntag, 1. Juli. Das diesjährige Rennen ist die 15. Ausgabe.

Die Rennstrecke befindet sich in der Blaubeurer Straße am südlichen Ortsrand. Die Zufahrt ist ausgeschildert. Der Zeitplan sieht so aus: ab 9.30 Uhr Anmeldung am Zieleinlauf und Sicherheits-Check, 10.45 Uhr: allgemeine Hinweise und Regeln für die Fahrer an der Startrampe, 11 Uhr: Probe-/ Trainingsläufe, 12.30 Uhr: Wertungslauf 1, 14 Uhr: Wertungslauf 2, gegen 15.30 Uhr Schlussveranstaltung und Siegerehrung. Die Wertungsläufe finden in folgenden Klassen statt: Fun-Klasse 1-Sitzer (Geschwindigkeit), Fun-Klasse 2-Sitzer (Geschwindigkeit), BW Meisterschaft Juniorklasse, BW Meisterschaft Seniorklasse (luftbereift), BW Elite XL Meisterschaft. Für Essen und Trinken an der Rennstrecke ist gesorgt. Im Fahrerlager präsentieren die Rennfahrer ihre Seifenkisten. Als Überraschung wird die neue Startrampe präsentiert. Aktuelle Infos unter www.skr-berghuelen.de oder bei Jonathan Schnell, 07344 / 95 23 715, jonathan-schnell@web.de