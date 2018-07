Berghülen erzielt eine Punktlandung

Die Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Berghülen schließt fast mit einer Punktlandung ab. Lediglich um 12 727 Euro oder 0,27 Prozent unterscheiden sich der Haushaltsansatz und das Haushaltsergebnis 2009.

Der Haushalt schließt mit einem Volumen von 4,641 Millionen Euro ab. Erfreuliches konnten Kämmerer Joachim Tomann und Bürgermeister Bernd Mangold vermelden, was die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt angeht. Denn diese schnellte um 231 644 Euro hoch auf 551 714 Euro. Bei der Gewerbesteuer konnten 55 910 Euro mehr erzielt werden, bei den Zinsen gab es Mehreinnahmen von 15 219 Euro.

Positives gab es auch zu den Rücklagen und Schulden zu sagen. So musste die Gemeinde kein Geld aus den Rücklagen entnehmen, im Gegenteil: Sie konnte 261 832 Euro den Rücklagen zuführen, so dass diese zum Jahresende 2009 auf 1,345 Millionen Euro kletterten. Die Summe der Mindestrücklage machte dabei 70 064 Euro aus. So standen der Gemeinde Ende 2009 an freien Mitteln 1,274 Millionen Euro zur Verfügung, von denen sie in diesem Jahr 740 437 Euro entnommen hat. Die Rücklagen gingen folglich 2010 auf 534 420 Euro zurück.

Der Schuldenstand Berghülens konnte 2009 von anfangs 89 731 Euro auf 69 791 Euro zurückgefahren werden, die Pro-Kopf-Verschuldung lag zum Jahresende bei 1944 Einwohnern bei 35,90 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 betrug diese noch 231,42 Euro, 2005 noch 99,32 Euro und 2007 noch 57,26 Euro. Der Durchschnittswert vergleichbarer Gemeinden liegt bei 565 Euro. Die Personalausgaben einschließlich der der Waldarbeiter betrugen im vergangenen Jahr 772 542 Euro und machten 21,3 Prozent des Haushaltsvolumens aus.

Wohlwollend billigten die Berghüler Räte den Haushalts-Jahresabschluss 2009. „Wir können mit den Zahlen und Ergebnissen mehr als zufrieden sein“, meinte Bürgermeister Bernd Mangold. Auch in den kommenden Jahren wolle die Verwaltung an einem soliden Haushalt festhalten.