Berghülen bietet freies WLAN

Mit dem Angebot eines freien Internets in der Ortsmitte will die Gemeinde Berghülen wieder einmal Vorreiter für das, was in vielen Gemeinderäten schon lange diskutiert wird, sein. Ein öffentlicher WLAN-Hotspot ermöglicht ab sofort freies Nutzen auf dem Dorfplatz. Davon würden nicht nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste oder Touristen profitieren.

Besonders wichtig war laut Bürgermeister Bernd Mangold bei der Entscheidung, dass der Betreiber „free key“ die Haftung übernimmt. „Das muss bei einem öffentlichen Zugang geregelt sein, denn wir als Kommune können das selbst nicht leisten“, so Mangold. Die Gemeinde Berghülen habe deswegen das Albwerk Geislingen als Partner gewählt. Ursprünglich, so Mangold weiter, sollte das öffentliche WLAN-Angebot in die E-Ladesäule für Elektroautos integriert werden.

Anschluss im Rathaus

Da dies technisch aber nur sehr schwer zu realisieren war, gibt es einen zusätzlichen Telekom-Anschluss im Rathaus. Von diesem wurde eine Verbindung zum daneben liegenden Backhaus geschaffen, von wo nun eine Antenne die Fläche vor dem Backhaus, also den gesamten Dorfplatz, für den Internetempfang abdeckt. Es sei nun ein Anfang für eine bessere Vernetzung in der Region. Die Gemeinderäte in Berghülen denken bereits über weitere Angebote an weiteren Plätzen im Ort nach.

Dass es nicht längst frei verfügbares Internet gibt – wie zum Beispiel in Großbritannien oder Südkorea – liege an einem Passus im Internetgesetz, den es nur in Deutschland gebe: Durch die sogenannte „Störerhaftung“ kann ein Anbieter eines freien WLAN-Hotspots nämlich zur Mitverantwortung gezogen werden.

Haftung diskutiert

Zum Beispiel, wenn ein Nutzer über den Hotspot eine Straftat begeht und sich illegal Musik über ein freies WLAN herunterlädt. Dann haftet der, der den kostenlosen Service zur Verfügung stellt, ebenso wie der Täter. Ein Umstand, der bisher dazu geführt hat, dass frei verfügbares öffentliches WLAN nicht flächendeckend angeboten wird.