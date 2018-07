Beim Kirchturmcafé packen alle mit an

Sommerferienzeit ist Kirchturmcafé-Zeit – zumindest in Berghülen. Die Aktion wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um weitere Spenden für die neue Turmfassade zu sammeln. Am Sonntag ist es nun wieder soweit. Welche Vorbereitungen dahinter stehen und wieso das Kirchturmcafé die Berghüler zusammenschweißt, erzählen Ruth Nübling und Christa Böttinger im Interview mit SZ-Redakteurin Maike Scholz. Die 54-jährige Ruth Nübling ist gebürtige Berghülerin, Christa Böttinger (60) zog vor 35 Jahren aus Widderstall zu. Beide gehören zum Organisationsteam.

Das Kirchturmcafé wurde erstmals im vergangenen Jahr angeboten. Wie kam es zu dieser Idee?

Böttinger: Wir wollten unbedingt Spenden für die Renovierung des Kirchturms sammeln.

Nübling: Also ging es darum, etwas auf die Beine zu stellen. Unserem Bürgermeister Bernd Mangold kam dann die Idee des Kirchturmcafés. Dieses findet immer sonntags in der Ferienzeit statt. Von 14 bis 17 Uhr wird der Platz vor dem Backhaus der große Treffpunkt.

Das bedeutet Einiges an Organisation. An diesem Sonntag ist es wieder soweit...

Böttinger: Ja, das stimmt. Wir beginnen am Samstag schon mit ersten Vorabarbeiten. Am Sonntagmorgen gibt es dann einen Dienst, der die Tische und Sonnenschirme raus stellt und sich um die Dekoration kümmert. Das sieht dann wirklich toll aus und ist einfach ein schönes Flair.

Wie groß ist das Organisationsteam?

Nübling: Sechs Personen bilden den Kern. Dann kommen immer noch sechs bis acht weitere Helfer dazu, die dann sonntags im Einsatz sind und Dienst haben. Diese Personen wechseln immer.

Was sind Ihre Aufgaben dabei?

Böttinger: Eigentlich bin ich Mädchen für Alles. Wenn etwas fehlt, bin ich zur Stelle. Manche Dinge sind eine Selbstverständlichkeit, doch trotzdem muss daran gedacht werden – ich denke da an den Einkauf von Zucker und Milch oder auch Getränke.

Nübling: Meine Aufgabe ist es, die Kuchen einzutreiben. Man sollte gar nicht meinen, aber es läuft wirklich gut. Pro Sonntag benötige ich 20 Stück. Das wird sich am 12. August allerdings ändern, denn dann findet das Brunnenfest statt, das der Albverein alle drei Jahre auf die Beine stellt. Der hat uns aber den Kuchenverkauf abgegeben, so dass wir das Kirchturmcafé wie gewohnt anbieten können. Heißt dann aber auch, dass ich insgesamt 40 Kuchen benötige.

So viele Kuchen?!

Nübling: Ja, und die gehen beim Kirchturmcafé auch alle weg. Gerade für Rentner ist das Angebot zu einer guten Möglichkeit geworden, sich zu treffen. Das Kirchturmcafé ist zum Treffpunkt geworden. Das ist toll. Also haben wir schon die Berghüler, die kommen und unterstützen. Außerdem halten auch Radfahrer ganz spontan an. Im vergangenen Jahr kam eine Gruppe aus Bremen. Sie stoppte, genoss den Kuchen und war ganz fasziniert.

Böttinger: Das Angebot ist eines, das jedes Café neidisch macht. Manche der fleißigen Kuchenbäcker übertreffen sich selbst. Wir haben wirklich alles querbeet. Blech oder auch Torte: Sahnetorte, Schwarzwälder, Käsekuchen und sogar vegane Angebote.

Nübling: Jeder, der uns unterstützt, backt das, was er möchte. So soll das auch sein und so entsteht die Vielfalt – auch, wenn es mal fünf Käsekuchen gibt. Wie schon gesagt, die Kuchen gehen alle weg.

Das hört sich nach einer großen Unterstützung seitens der Berghüler an...

Böttinger: Das ist definitiv so. Alle helfen, damit der Kirchturm eine neue und schöne Fassade bekommt. Die Unterstützung ist groß. Viele andere Leute helfen auch durch weitere Spenden.

Nübling: Genau. Helmut Braungart zum Beispiel hat uns jetzt für diesen Sonntag Eier gestiftet.

Böttinger: Das zeigt einfach auch, dass das Kirchturmcafé die Berghüler zusammenschweißt. Das Dorfleben wird gefestigt. Manchmal ist es auch so, dass die Tische, die wir stellen, gar nicht mehr ausreichen. Wie viele letztlich zum Kirchturmcafé kommen, lässt sich aber schwer sagen. Es gibt die, die länger sitzen, und andere, die kürzer vorbeischauen.

Das Kirchturmcafé scheint sich gut etabliert zu haben. Wie lange wollen Sie es dann noch anbieten?

Böttinger: Auf jeden Fall bis die benötigte Spendensumme für die Renovierung erreicht ist. Dann sehen wir weiter. Es läuft gut, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass dahinter ein ebenso großer Aufwand steckt. Jetzt freuen wir uns erst mal auf den Sonntag, hoffen auf schönes Wetter und viele Besucher beim Kirchturmcafé.