Wanderung mit „Fernsicht, Felsen und frische Forellen“

Die Kurverwaltung Bad Urach lädt für Samstag, 13. August, zu einer Wanderung mit dem Titel „Fernsicht, Felsen und frische Forellen“ ein. Über Bad Urachs schönste Aussichtsfelsen wandern die Teilnehmer mit Kathrin Steinhart entlang des Ermstal. Über die Schorrenfelsen geht es entlang der Hangkante bis nach Sirchingen, über den Sirchinger Wasserfall hinab ins Ermstal. Hier befindet sich die Ermstalfischerei: Regenbogenforellen, Lachsforellen und Saibling werden hier im eigenen Räucherofen nach altem Rezept geräuchert, heißt es in einer Ankündigung. Auf der Terrasse mit Blick auf die Teiche können die Teilnehmer den frischen Fisch genießen. Rückfahrt mit dem Bus (kostenpflichtig). Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Entdeckerwelt in Bad Urach. Bitte gutes Schuhwerk und ein Rucksackvesper mitbringen. Die Weglänge beträgt rund zwölf Kilometer, Höhendifferenz sind 270 Meter. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung unter Telefon 07125/94320 oder im internet unter www.badurach-veranstaltungen.de ist nötig.